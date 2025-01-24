Ротен о 4:2 «ПСЖ» с «Сити»: «Нельзя недооценивать, но такие сценарии случаются раз в год. Были и недостатки. В больших матчах ожидаешь превосходных выступлений»

Жером Ротен высказался о победе «ПСЖ» над «Ман Сити» (4:2) в Лиге чемпионов.

«У меня не было никаких сомнений относительно настроя, боевого духа и коллективной игры «ПСЖ».

С тех пор, как пришел Луис Энрике , были плохие матчи, но ни один игрок не выбивался. Они все борются и исходят потом. Это доставляет мне удовольствие. Я снова обретаю команду с настоящими ценностями.

Невероятно проигрывать со счетом 0:2 на 55-й минуте и забить 4 гола за последние полчаса. Нельзя это недооценивать, это достижение.

Но такие сценарии случаются только раз в году. Так что были и некоторые недостатки. В больших играх ожидаешь превосходных выступлений», – сказал экс-игрок «ПСЖ » в программе Rothen s’enflamme на RMC.