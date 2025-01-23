Грилиш о 2:4 от «ПСЖ»: «Они оказались намного лучше, чем я ожидал. С «Сити» часто такое случается в этом сезоне: мы ведем 1-2 мяча, но не доводим дело до конца. Не знаю, что случилось»

Джек Грилиш прокомментировал поражение от «ПСЖ» (2:4) в Лиге чемпионов.

«Я не знаю [что случилось], обычно мы очень хороши в такие моменты. В этом сезоне такое случалось слишком часто: мы ведем один или два мяча, даже три против «Фейеноорда», но не контролируем игру и не доводим дело до конца. Это странно, потому что в прошлые сезоны мы всегда были очень хороши в таких моментах. Не знаю, связано ли это с уверенностью.

До Рождества мы играли не на том уровне, на котором знаем, что можем. Это зависит только от нас самих – попытаться изменить ситуацию и выиграть матч на следующей неделе.

Это сложно. Не знаю, связано ли это с уверенностью. У нас столько игроков, которые отлично умеют удерживать мяч. Но в последнее время мы этого не делаем. Все зависит от нас. Нужно отдать должное «Парижу», они были очень энергичны. Они оказались намного лучше, чем я ожидал, не в плохом смысле, это топ-команда, и они заслужили победу.

Даже когда я вышел, я долго не касался мяча, мой гол стал моим первым касанием. Мне хотелось несколько раз коснуться мяча, чтобы войти в игру, а в следующей атаке мы снова забили. Все шло по плану, все было идеально. Даже я сам обычно хорош в таких моментах, когда надо удерживать мяч, но у нас не получалось этого. А у них постоянно находились игроки, которые открывались, требовали мяч и удерживали его», – сказал вингер «Сити ».