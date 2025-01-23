Каррагер о 2:4 «Сити» с «ПСЖ»: «Во 2-м тайме над ними просто издевались – это были мужчины против мальчишек. Им повезло, что было всего 4 гола, могло быть и хуже»

Джейми Каррагер считает, что «ПСЖ» превзошел «Ман Сити» во 2-м тайме матча ЛЧ.

«Горожане» уступили парижскому клубу (2:4) в 7-м туре общего этапа турнира.

«Это было похоже на два совершенно разных футбольных матча. Первый тайм ощущался как показательный, а второй – как один из лучших на групповом этапе Лиги чемпионов. Как только «ПСЖ » сделал замены, в особенности выпустил Дембеле , было такое чувство... Тьерри [Анри ] упомянул перед игрой, что стартовый состав Луиса Энрика показался немного странным.

Было такое чувство, что в конце вышла их лучшая команда, а «Манчестер Сити », как мы знаем по Премьер-лиге и иногда по этому этапу Лиги чемпионов, не может справиться с большой физической нагрузкой, когда интенсивность игры для них слишком велика.

Во втором тайме над ними просто издевались, это были мужчины против мальчишек. Им повезло, что в итоге было всего четыре [гола]. Могло быть и хуже», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.