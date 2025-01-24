Фердинанд об отмене гола «МЮ» из-за фола Йоро: «Он просто прикоснулся к нему, слегка оперся. Проппер рухнул, как колода карт»
Рио Фердинанд не согласен с отменой гола «Ман Юнайтед» в игре с «Рейнджерс».
На 24-й минуте матча Лиги Европы (0:0, второй тайм) Маттейс де Лигт головой забил «Рейнджерс» после подачи Амада Диалло с углового.
Изначально гол был засчитан, но после консультации с видеоарбитрами судья Эрик Ламбрехтс отменил взятие ворот. Рефери решил, что Лени Йоро сфолил на Робине Проппере до удара.
«Я этого не понимаю. Очень сомнительный момент, он [Йоро] просто прикоснулся к нему [Пропперу], слегка на него оперся.
Он рухнул, как колода карт», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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