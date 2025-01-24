Соланке выбыл на 6 недель из-за травмы колена. Форвард «Тоттенхэма» пропустит ответный матч с «Ливерпулем» в полуфинале Кубка лиги
Доминик Соланке пропустит больше месяца из-за травмы.
Нападающий «Тоттенхэма» повредил колено во время тренировки и пропустил матчи с «Эвертоном» в АПЛ (2:3) и «Хоффенхаймом» в Лиге Европы (3:2).
По информации The Times, англичанин выбыл на шесть недель. Он не сможет принять участие в ответной игре против «Ливерпуля» в полуфинале Кубка лиги, пропустит встречу с «Астон Виллой» в Кубке Англии и не сыграет с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.
В текущем розыгрыше чемпионата Англии Соланке провел 18 матчей и отличился 7 голами. Больше в составе «шпор» забивал только Джеймс Мэддисон – 8.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
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