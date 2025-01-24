  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Соланке выбыл на 6 недель из-за травмы колена. Форвард «Тоттенхэма» пропустит ответный матч с «Ливерпулем» в полуфинале Кубка лиги
5

Соланке выбыл на 6 недель из-за травмы колена. Форвард «Тоттенхэма» пропустит ответный матч с «Ливерпулем» в полуфинале Кубка лиги

Доминик Соланке пропустит больше месяца из-за травмы.

Нападающий «Тоттенхэма» повредил колено во время тренировки и пропустил матчи с «Эвертоном» в АПЛ (2:3) и «Хоффенхаймом» в Лиге Европы (3:2). 

По информации The Times, англичанин выбыл на шесть недель. Он не сможет принять участие в ответной игре против «Ливерпуля» в полуфинале Кубка лиги, пропустит встречу с «Астон Виллой» в Кубке Англии и не сыграет с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. 

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Соланке провел 18 матчей и отличился 7 голами. Больше в составе «шпор» забивал только Джеймс Мэддисон – 8. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
logoтравмы
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoДоминик Соланке
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Арсенал» победил «Тоттенхэм» – 2:1! Сон и Троссард забили, у Соланке автогол после ошибочно назначенного углового
9115 января, 21:55
«Арсенал» забил «Тоттенхэму» с ошибочно назначенного углового – мяч ушел от Троссарда. У Соланке автогол
7415 января, 20:58
Слот о том, что судья Эттуэлл объяснил отмену гола «Тоттенхэма»: «Было бы интереснее узнать, почему не было второй желтой Бергвалля. Офсайд видели все»
239 января, 10:05
Бентанкур о своем состоянии: «Все хорошо! Спасибо за сообщения!»
69 января, 05:55Фото
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеские матчи. «Зенит» встретится со сборной Иордании, «Ростов» играет с «Согдианой», «Локо» уступил «Ульсану»
5116 минут назадLive
41-летний Фелипе Мело завершил карьеру. Бразилец – 3-кратный победитель Кубка Либертадорес и чемпион Кубка конфедераций
218 минут назад
Мареска об игровом времени Феликса и Нкунку: «Они топ-футболисты, но их проблема в том, что тренер использует одного атакующего хавбека, и это Палмер»
1036 минут назад
Бителло вернется в расположение «Динамо», но продолжит переговоры об уходе
1856 минут назад
Играет в Саудовской Аравии и выигрывал ЛЧ. Узнали, кто это?
сегодня, 15:00Спецпроект
Александр Мостовой: «Зенит» может 5 футболистов продать и 10 купить. Если бы такие возможности были у «Пари НН», они бы тоже боролись»
26сегодня, 14:41
Малафеев о термине «скуф»: «Мое окружение не использует эти выражения. Я призываю своих детей образовываться и не искать модные слова в интернете, а уметь говорить на русском»
58сегодня, 14:33
«В таких условиях в стране не стоит разбрасываться такими огромными деньгами». Семенов про Луиса Энрике в «Зените»
33сегодня, 14:31
Суд постановил, что пьяный Бартон напал на жену и ударил по голове в 2021 году. Экс-игрок «Сити» отрицает обвинения, дело продолжается
12сегодня, 14:18
Радимов о воспитанниках «Зенита»: «Касадо настолько лучше играет футбол, чем наши Козлов или Вершинин? Нет. Проблема в голове! Ментально не готовы сражаться за место в составе чемпиона»
14сегодня, 14:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» отдал Ожеговича «Сакарьяспору» в аренду. Форвард был подписан летом 2024-го
17 минут назад
Слот об игре «Ливерпуля» с «Лиллем»: «Папа сказал, что было не так увлекательно, как в других случаях. Он хотел бы почаще видеть глупые передачи, как я их называю. Фанатам трудно сохранять терпение»
122 минуты назад
Магомед Адиев: «У Соболева нет обратного пути в «Спартак». Мосты сожжены»
928 минут назад
Николай Писарев: «За чем Клаудиньо брали – он все сделал. Выиграл три чемпионства, был лучшим игроком»
541 минуту назад
Ольга Смородская: «Пункт о запрете на компьютерные игры в контракте – действенный способ. Но если у человека нет головы, то и штраф не поможет»
4сегодня, 15:16
«Наполи» пытался задержать переход Коло-Муани в «Юве» из «ПСЖ». Завтра клубы сыграют в Серии А, неаполитанцы просили Кампуша отложить сделку до матча
5сегодня, 15:07
Полузащитник ПАОК Шваб после победы над «Славией»: «Для нас это был как финал. Мы сражались как сумасшедшие»
сегодня, 15:03
Шалимов о Промесе и «Спартаке»: «У меня сомнения в этой истории. Станкович молчит на эту тему – это красноречиво»
8сегодня, 14:59
Жота назвал Рюдигера, Салиба и Силву самыми сложными защитниками: «Тиаго очень умный, Вильям – сочетание интеллекта и силы, Антонио очень агрессивный»
3сегодня, 14:55
Аморим о недостатке игровой практики у Каземиро: «Выбираю футболистов по подходящим к матчу параметрам. Хочу играть в футбол, отличающийся от стиля других тренеров»
5сегодня, 14:51
Рекомендуем