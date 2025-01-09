Слот о том, что судья Эттуэлл объяснил отмену гола «Тоттенхэма»: «Было бы интереснее узнать, почему не было второй желтой Бергвалля. Офсайд видели все»
«Ливерпуль» уступил «Тоттенхэму» (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
Единственный гол в игре забил Лукас Бергвалль на 86-й минуте – незадолго до этого шведский футболист, у которого уже была желтая карточка, сфолил на защитнике «красных» Константиносе Цимикасе. Грек еще не вернулся на поле, когда Бергвалль забивал гол.
За несколько минут до этого эпизода главный арбитр Стюарт Эттуэлл не засчитал гол Доминика Соланке из-за офсайда после просмотра видеоповтора. После отмены гола судья объявил решение в микрофон.
«Если это офсайд, то не нужно ничего объяснять. Все видели это на экране.
Для всех было бы интереснее узнать, почему он не объяснил [непоказанную] вторую желтую карточку, чем то, почему он отменил гол», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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