Слот о том, что судья Эттуэлл объяснил отмену гола «Тоттенхэма»: «Было бы интереснее узнать, почему не было второй желтой Бергвалля. Офсайд видели все»

Арне Слот остался недоволен судейством в матче с «Тоттенхэмом».

«Ливерпуль » уступил «Тоттенхэму » (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

Единственный гол в игре забил Лукас Бергвалль на 86-й минуте – незадолго до этого шведский футболист, у которого уже была желтая карточка, сфолил на защитнике «красных» Константиносе Цимикасе . Грек еще не вернулся на поле, когда Бергвалль забивал гол.

За несколько минут до этого эпизода главный арбитр Стюарт Эттуэлл не засчитал гол Доминика Соланке из-за офсайда после просмотра видеоповтора. После отмены гола судья объявил решение в микрофон.

«Если это офсайд, то не нужно ничего объяснять. Все видели это на экране.

Для всех было бы интереснее узнать, почему он не объяснил [непоказанную] вторую желтую карточку, чем то, почему он отменил гол», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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