  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот о том, что судья Эттуэлл объяснил отмену гола «Тоттенхэма»: «Было бы интереснее узнать, почему не было второй желтой Бергвалля. Офсайд видели все»
9

Слот о том, что судья Эттуэлл объяснил отмену гола «Тоттенхэма»: «Было бы интереснее узнать, почему не было второй желтой Бергвалля. Офсайд видели все»

Арне Слот остался недоволен судейством в матче с «Тоттенхэмом».

«Ливерпуль» уступил «Тоттенхэму» (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

Единственный гол в игре забил Лукас Бергвалль на 86-й минуте – незадолго до этого шведский футболист, у которого уже была желтая карточка, сфолил на защитнике «красных» Константиносе Цимикасе. Грек еще не вернулся на поле, когда Бергвалль забивал гол.

За несколько минут до этого эпизода главный арбитр Стюарт Эттуэлл не засчитал гол Доминика Соланке из-за офсайда после просмотра видеоповтора. После отмены гола судья объявил решение в микрофон.

«Если это офсайд, то не нужно ничего объяснять. Все видели это на экране.

Для всех было бы интереснее узнать, почему он не объяснил [непоказанную] вторую желтую карточку, чем то, почему он отменил гол», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

«Ливерпуль» проиграл из-за спорного гола «Тоттенхэма» – впервые за 4 месяца. Антонин Кински засушил лучшую команду сезона

🎥 «Ливерпуль» в бешенстве после поражения «Тоттенхэму»! Нашли две судейские ошибки – обе в пользу «шпор» 😡

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
logoТоттенхэм
logoЛиверпуль
logoЛукас Бергвалль
Стюарт Эттуэлл
logoАрне Слот
logoсудьи
logoКонстантинос Цимикас
видеоповторы
logoДоминик Соланке
logoпремьер-лига Англия
logoКубок английской лиги
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ван Дейк, переходи к нам, у нас сейчас нет хороших защитников». Мальчик в форме «Тоттенхэма», выводивший игроков, обратился к футболисту «Ливерпуля»
3сегодня, 09:44
Постекоглу о 18-летних Бергвалле и Грэе после 1:0 с «Ливерпулем»: «Это кажется невероятным, но я вижу огромный прогресс. Поездка на «Энфилд» будет непростой»
11сегодня, 02:39
«Ливерпуль» проиграл из-за спорного гола «Тоттенхэма» – впервые за 4 месяца. Антонин Кински засушил лучшую команду сезона
25вчера, 23:35
Рекомендуем
Главные новости
Мерсон о возможном назначении Моуринью в «Эвертон»: «Не знаю, что он может сделать в борьбе за выживание, на что не способен Дайч. Я большой поклонник Жозе, но стоит быть осторожными»
7 минут назад
Файзулин о том, что «Зенит» ослабляет конкурентов: «Посмотрите на «Сити» или «Баварию», не понимаю, в чем проблема. Чтобы выигрывать, нужен хороший состав, результат последних 6 лет известен»
916 минут назад
Тебас о регистрации Ольмо: «Где клубное ТВ «Реала», хранит сообщническое молчание? Высший совет по спорту стремится разрушить системы, пользующиеся поддержкой большинства клубов»
1126 минут назад
Модрич из-за вирусной инфекции не сыграет с «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка
528 минут назад
Постекоглу против объявления решений судьи на стадионе: «Удивлен, что англичане так легко позволяют игре меняться. Вы поете It’s Coming Home, а в итоге австралиец выступает с критикой»
754 минуты назад
«Ван Дейк, переходи к нам, у нас сейчас нет хороших защитников». Мальчик в форме «Тоттенхэма», выводивший игроков, обратился к футболисту «Ливерпуля»
3сегодня, 09:44
Файзулин о детстве в Находке: «Жили в бараке с длинным коридором, удобствами на улице и общей кухней. Было около 20 семей – все общались, жили весело и классно»
41сегодня, 09:31
Келвен планирует остаться в ЦСКА. Защитник откажется от трансфера в «Атлетико Минейро»
10сегодня, 09:20
«Хватит пресмыкаться перед тварями. Россия должна решать, будет кто-то играть или нет. Мы их всегда били и будем бить! И европейцев, и всех». Байдачный об отстранении
201сегодня, 09:18
«Ман Сити» готов заплатить 33 млн фунтов и бонусы за 18-летнего защитника «Палмейраса» Рейса. Пеп хочет видеть игрока уже в январе
17сегодня, 09:07
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Охдуда», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Орубой» в субботу
1сегодня, 07:45
«Айнтрахт» хочет за Мармуша 80 млн евро, «Ман Сити» и агенты игрока оценивают трансфер в 50-60 млн
9 минут назад
«Вулвс» за 16,6 млн фунтов купили защитника «Реймса» Агбаду
30 минут назадФото
Умер Фабио Кудичини – экс-вратарь «Ромы» и «Милана» и отец Карло
338 минут назад
Файзулин об РПЛ: «Фаворит – «Зенит», «Краснодар» – главный конкурент. У «Динамо» нет стабильности, «Спартак» сейчас хорош, но так было и в начале сезона, потом провал»
540 минут назад
Поттер о «Вест Хэме»: «Амбициозный клуб с преданными болельщиками и семейной атмосферой – правильный шаг для меня»
256 минут назад
«Рома» отдаст купленного летом за 23 млн евро Ле Фе в аренду «Сандерленду» с обязательным выкупом, если клуб выйдет в АПЛ
4сегодня, 09:45
«Наполи» сделал предложение по Жегрове. «Лилль» не планирует продавать хавбека в январе
2сегодня, 09:42
Сергей Веденеев: «Люди попрут на стадионы при хороших условиях. Чтобы было тепло, дождь не капал, можно было поесть без очередей, пива выпить. Тогда качество футбола будет не так волновать»
6сегодня, 09:30
Владелец «Астон Виллы» и богатейший человек Египта думает об отъезде из Великобритании из-за изменений в налоговой системе. Савирис ушел с поста директора лондонского филиала своей компании (Bloomberg)
1сегодня, 09:28
Рекомендуем