Бентанкур о своем состоянии: «Все хорошо! Спасибо за сообщения!»

Родриго Бентанкур сообщил о состоянии здоровья после травмы.

На 8-й минуте первого матча полуфинала Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:0) хавбек «Тоттенхэма » пытался сыграть головой после подачи углового, но не попал по мячу, после чего упал лицом вниз и не двигался .

Медики оказали футболисту помощь, после чего уругваец покинул поле на носилках. Пауза в игре заняла почти 10 минут.

«Все хорошо, парни! Спасибо за сообщения! Поздравляю с победой», — написал Бентанкур, прикрепив фото из больницы.

Фото: инстаграм Родриго Бентанкура