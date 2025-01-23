Де Лаурентис о Гарначо в «Наполи»: «Кто мне гарантирует, что он забьет 20 голов?»

Аурелио Де Лаурентис высказался о потенциальном трансфере Алехандро Гарначо.

Вингера «Манчестер Юнайтед » связывают с переходом в «Наполи» этой зимой. Сообщалось, что неаполитанцы готовы предложить 50-55 млн евро за игрока, но манкунианцы хотели бы получить больше.

Президент итальянского клуба ответил на вопрос болельщика о переходе аргентинца.

«Кто даст мне гарантию, что он забьет 20 голов?» – сказал Де Лаурентис.

Позднее «Наполи» опроверг , что президент говорит эту фразу.

В текущем сезоне Гарначо провел 21 матч в АПЛ , забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Полная статистика 20-летнего игрока здесь .

«МЮ» снизил запросы по Гарначо до 65 млн евро с учетом бонусов, «Наполи» предлагает 50-55 млн. Клубы могут согласовать сделку за 60 млн евро