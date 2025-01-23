Де Лаурентис о Гарначо в «Наполи»: «Кто мне гарантирует, что он забьет 20 голов?»
Аурелио Де Лаурентис высказался о потенциальном трансфере Алехандро Гарначо.
Вингера «Манчестер Юнайтед» связывают с переходом в «Наполи» этой зимой. Сообщалось, что неаполитанцы готовы предложить 50-55 млн евро за игрока, но манкунианцы хотели бы получить больше.
Президент итальянского клуба ответил на вопрос болельщика о переходе аргентинца.
«Кто даст мне гарантию, что он забьет 20 голов?» – сказал Де Лаурентис.
Позднее «Наполи» опроверг, что президент говорит эту фразу.
В текущем сезоне Гарначо провел 21 матч в АПЛ, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Полная статистика 20-летнего игрока здесь.
«МЮ» снизил запросы по Гарначо до 65 млн евро с учетом бонусов, «Наполи» предлагает 50-55 млн. Клубы могут согласовать сделку за 60 млн евро
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Spazio Napoli
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем