Конте о «Наполи» без Хвичи: «Это уже не та команда, которая выиграла скудетто. С уходом Кварацхелии, Осимхена и Зелиньски мы остались без трех ключевых игроков по сравнению с прошлым годом»
Антонио Конте высказался об уходе Хвичи Кварацхелии из «Наполи».
Грузинский вингер перешел в «ПСЖ» за 70 млн евро.
«Мы набрали 47 очков благодаря отличной работе, сейчас мы думаем о Кварацхелии, но если объективно проанализировать, то эта команда осталась без трех ключевых игроков по сравнению с прошлым годом: Осимхена, Кварацхелии и Зелиньски, а если считать с Кимом, то это уже четверо по сравнению с командой, которая выиграла скудетто.
Каждый может высказывать свое мнение и говорить, что мы стали сильнее, слабее, что нам нужно то или это. Говорят, что есть костяк, но это другой «Наполи». С уходом Кварацхелии это уже не та команда, которая выиграла скудетто», – сказал главный тренер «Наполи»,
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
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