Конте о «Наполи» без Хвичи: «Это уже не та команда, которая выиграла скудетто. С уходом Кварацхелии, Осимхена и Зелиньски мы остались без трех ключевых игроков по сравнению с прошлым годом»

Антонио Конте высказался об уходе Хвичи Кварацхелии из «Наполи».

Грузинский вингер перешел в «ПСЖ» за 70 млн евро.

«Мы набрали 47 очков благодаря отличной работе, сейчас мы думаем о Кварацхелии, но если объективно проанализировать, то эта команда осталась без трех ключевых игроков по сравнению с прошлым годом: Осимхена , Кварацхелии и Зелиньски , а если считать с Кимом , то это уже четверо по сравнению с командой, которая выиграла скудетто.

Каждый может высказывать свое мнение и говорить, что мы стали сильнее, слабее, что нам нужно то или это. Говорят, что есть костяк, но это другой «Наполи». С уходом Кварацхелии это уже не та команда, которая выиграла скудетто», – сказал главный тренер «Наполи »,