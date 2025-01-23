«Раки не так хороши, как креветки и лобстеры. Вкус превосходный, но так мало мяса и так много усилий. У друзей из Нидерландов то же мнение». Защитник «Крыльев» Бейл о морепродуктах
Гленн Бейл считает, что раки уступают креветкам и лобстерам.
– Пробовали в Самаре пиво с раками. Чем раки отличаются от креветок и лобстеров?
– Вообще, лично для меня раки не так хороши, как креветки и лобстеры. Нужно проделать огромную работу, прежде чем доберешься до мяса. С креветками в этом плане куда проще.
Сам вкус раков – превосходный, тут вообще никаких вопросов, но так мало мяса и так много усилий. Заказывал раков, когда приезжали друзья из Нидерландов, и у них то же мнение, – сказал защитник «Крыльев Советов».
Защитник «Крыльев» Бейл о России: «Здесь намного лучше, чем я ожидал – считал, что везде сугробы, а увидел великолепные города – Москва, Петербург, Сочи. За 10-15 лет страна стала более современной»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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