«Раки не так хороши, как креветки и лобстеры. Вкус превосходный, но так мало мяса и так много усилий. У друзей из Нидерландов то же мнение». Защитник «Крыльев» Бейл о морепродуктах

Гленн Бейл считает, что раки уступают креветкам и лобстерам.

– Пробовали в Самаре пиво с раками. Чем раки отличаются от креветок и лобстеров?

– Вообще, лично для меня раки не так хороши, как креветки и лобстеры. Нужно проделать огромную работу, прежде чем доберешься до мяса. С креветками в этом плане куда проще.

Сам вкус раков – превосходный, тут вообще никаких вопросов, но так мало мяса и так много усилий. Заказывал раков, когда приезжали друзья из Нидерландов, и у них то же мнение, – сказал защитник «Крыльев Советов».

Защитник «Крыльев» Бейл о России: «Здесь намного лучше, чем я ожидал – считал, что везде сугробы, а увидел великолепные города – Москва, Петербург, Сочи. За 10-15 лет страна стала более современной»