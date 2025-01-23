Защитник «Крыльев» Бейл о России: «Здесь намного лучше, чем я ожидал – считал, что везде сугробы, а увидел великолепные города – Москва, Петербург, Сочи. За 10-15 лет страна стала более современной»

Гленн Бейл поделился впечатлениями от жизни в России.

– Никогда не хотелось поехать в отпуск по России – Сибирь, Карелия?

– Да, хотели поехать с женой. Но сейчас у нас родился ребенок, так что все стало немножечко сложнее.

Мы всерьез думали отправиться по Транссибирской магистрали, доехать из Москвы до другой стороны страны – до Владивостока, например. Очень хочется все это увидеть, побывать в том же Якутске. Желание остается, теперь только нужно найти время.

– Какой вообще за эти годы увидели Россию?

– Россия оказалась намного лучше, чем я ожидал. Летом здесь красиво практически везде. До приезда считал, что везде один снег, кругом сугробы. А увидел, что тут великолепные города – Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Намного выше ожиданий.

Больше того, скажу, что пока в России не встретил ни одного плохого местечка, везде приятно.

– В чем основная разница между русскими и голландцами?

– В Нидерландах люди с самого начала очень открытые, дружелюбные. Возможно, даже чересчур. В России народ сперва закрытый, но спустя какое-то время люди становятся твоими друзьями, возможно, дружат даже лучше нидерландцев.

– Короче, при близком знакомстве русские превращаются в голландцев.

– Да, именно так и есть, ха-ха.

– Жена переехала в Россию вместе с вами. Тяжело ей далось это решение?

– Нет. Ее родители постоянно работали в других странах, так что она привыкла жить в разных уголках мира, кроме самих Нидерландов. Ей переезд в Россию дался даже проще, чем мне. Кстати, она побывала в России раньше меня, так что имела представление.

За последние 10-15 лет Россия стала более современной, очень многое изменилось, и она знала об этом всем больше меня, – сказал защитник «Крыльев Советов ».