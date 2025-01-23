Защитник «Крыльев» Бейл о «Матч ТВ»: «Могу сравнить их с европейскими вещателями – очень профессионально, много отличных ведущих и глубокий анализ игр. Любимый эксперт – Аршавин»

Защитник «Крыльев» Гленн Бейл сравнил «Матч ТВ» с европейскими вещателями.

– Как вам российское телевидение?

– Никогда не смотрел. Когда ты включаешь кино, а там Брэд Питт говорит на русском… Такое невозможно.

Только «Матч ТВ». Вполне могу сравнить их с европейскими вещателями, очень профессионально, у них много отличных ведущих с большой базой знаний. Они проделывают отличную работу, у них глубокий анализ игр.

Любимый эксперт? Аршавин , он самый известный, – сказал нидерландский защитник «Крыльев Советов » Гленн Бейл .

«Матч ТВ» занял 16-е место по доле телевизионной аудитории в России по итогам 2024 года. Выше – «Домашний», «Карусель», «Рен ТВ», «ТВ-3», «Звезда»