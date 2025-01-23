Маттейс де Лигт: «В «МЮ» давление выше, чем в любом из моих предыдущих клубов. Оно растет, ощущается все сильнее. Негатива в этом больше, чем позитива»

Маттейс де Лигт никогда не испытывал такого давления, как в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы набрали 26 очков в 22 матчах АПЛ и идут на 13-м месте.

«Думаю, давление высоко в любом из тех клубов, где я играл. Но, если честно, в «МЮ» давление выше, чем в любом из моих предыдущих клубов.

Мы знаем, что в этом сезоне мы играем недостаточно хорошо. Поэтому давление все растет, растет и растет, и ты ощущаешь его все сильнее. Негатива в этом больше, чем позитива, как игрок ты чувствуешь это», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед », игравший за «Аякс», «Ювентус» и «Баварию».