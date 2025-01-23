Ирвин об «МЮ»: «Все знали, что после Фергюсона будет сложный период. Самая большая проблема – подбор игроков, они выигрывали кубки, но за последние 10 лет не приближались к АПЛ»
Денис Ирвин высказался о текущей ситуации в «МЮ».
«Все зависит от игроков. Тренер может организовать игру, ему нравится схема 4-3-3 [3-4-3], но все в буквальном смысле зависит от игроков.
Нельзя сказать, что за последние десять лет подбор игроков в «Манчестер Юнайтед» был отличным – это самая большая проблема. Это были трудные десять лет [после сэра Алекса Фергюсона]. Все знали, что это будет сложный период.
За это время в клубе было много опытных тренеров – в том числе Оле-Гуннар Сульшер, – каждый из них пытался что-то сделать, но ничего не получалось.
Они выигрывали кубки, как и «Ливерпуль» в период своего затишья, но за последние десять лет не приближались к победе в лиге. На это потребуется время», – сказал бывший защитник «МЮ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
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