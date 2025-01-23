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«Ман Сити» хочет купить полузащитника зимой. Клуб уже потратил 135 млн фунтов на трех игроков в это окно

«Ман Сити» хочет купить еще одного игрока после трат на 135 млн фунтов.

По данным The Times, «горожане» рассматривают возможность приобретения полузащитника до закрытия зимнего трансферного окна (3 февраля).

Этой зимой «Ман Сити» купил защитников Абдукодира Хусанова (42 млн фунтов с учетом бонусов) и Витора Рейса (30 млн фунтов) и нападающего Омара Мармуша (59+4 млн).

Несмотря на траты, клуб из Манчестера оценивает варианты усиления полузащиты. «Горожане» интересуются Эдерсоном из «Аталанты». Также «Ман Сити» хотел арендовать Дугласа Луиса у «Ювентуса» без права выкупа, но «бьянконери» сразу отклонили это предложение.

Трансфер полузащитника может быть отложен до лета, если игра Джона Стоунза или Мануэля Аканджи в опорной зоне устроит «Ман Сити».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Times
logoМанчестер Сити
logoВитор Рейс
logoАбдукодир Хусанов
logoОмар Мармуш
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoЭдерсон Лоуренсо
logoДуглас Луис
logoЮвентус
logoАталанта
logoсерия А Италия
logoМануэль Аканджи
logoДжон Стоунз
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