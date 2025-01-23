Мармуш за 63,2 млн фунтов в «Ман Сити» – 4-й в списке самых дорогих трансферов клуба

Омар Мармуш вошел в пятерку самых дорогих приобретений «Ман Сити».

«Горожане» сегодня купили нападающего «Айнтрахта » за 63,2 млн фунтов (75 млн евро).

Это четвертый по стоимости трансфер в истории клуба.

Первая пятерка выглядит следующим образом:

1. Джек Грилиш из «Астон Виллы» – 100 млн фунтов

2. Йошко Гвардиол из «Лейпцига» – 77,6 млн

3. Рубен Диаш из «Бенфики» – 65 млн

4. Омар Мармуш – 63,2 млн

5. Родри – 62,5 млн.