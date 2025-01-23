Мармуш за 63,2 млн фунтов в «Ман Сити» – 4-й в списке самых дорогих трансферов клуба
Омар Мармуш вошел в пятерку самых дорогих приобретений «Ман Сити».
«Горожане» сегодня купили нападающего «Айнтрахта» за 63,2 млн фунтов (75 млн евро).
Это четвертый по стоимости трансфер в истории клуба.
Первая пятерка выглядит следующим образом:
1. Джек Грилиш из «Астон Виллы» – 100 млн фунтов
2. Йошко Гвардиол из «Лейпцига» – 77,6 млн
3. Рубен Диаш из «Бенфики» – 65 млн
4. Омар Мармуш – 63,2 млн
5. Родри – 62,5 млн.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
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