Анчелотти назвал возможный вылет «Ман Сити» из ЛЧ хорошей новостью для «Реала»: «Они по-прежнему претендуют на победу»

Карло Анчелотти высказался о возможном вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

«Горожане» после поражения от «ПСЖ» (2:4) опустились в зону вылета в таблице общего этапа – перед заключительным туром команда Пепа Гвардиолы занимает 25-е место.

– Вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов стал бы для вас хорошей новостью?

– Да. Потому что я считаю, что «Манчестер Сити » по-прежнему остается одним из кандидатов на то, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов.

– Каковы шансы «Реала» получить трудного соперника в плей-офф?

– Никогда не знаешь наверняка. Ясно только одно – мы должны выиграть наш последний матч, а для этого клуба это не впервые, – сказал главный тренер «Реала ».