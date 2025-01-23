Анчелотти назвал возможный вылет «Ман Сити» из ЛЧ хорошей новостью для «Реала»: «Они по-прежнему претендуют на победу»
Карло Анчелотти высказался о возможном вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.
«Горожане» после поражения от «ПСЖ» (2:4) опустились в зону вылета в таблице общего этапа – перед заключительным туром команда Пепа Гвардиолы занимает 25-е место.
– Вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов стал бы для вас хорошей новостью?
– Да. Потому что я считаю, что «Манчестер Сити» по-прежнему остается одним из кандидатов на то, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов.
– Каковы шансы «Реала» получить трудного соперника в плей-офф?
– Никогда не знаешь наверняка. Ясно только одно – мы должны выиграть наш последний матч, а для этого клуба это не впервые, – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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