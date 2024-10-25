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Тренер «Лацио» из-за расистских выкриков заменил Тшауна на 89-й в матче ЛЕ с «Твенте»: «Эмоциональное состояние футболиста не позволяло играть дальше»

Тренер «Лацио» заменил игрока в матче Лиги Европы из-за расистских выкриков.

Ранее сообщалось, что во время выездной игры с «Твенте» (2:0) 21-летний хавбек итальянского клуба Лум Тшауна слышал с трибун выкрики, напоминающие «звуки джунглей» или «обезьяньи крики».

Тренер «Лацио» Марко Барони подтвердил, что был вынужден заменить игрока на 89-й минуте по этой причине.

«К сожалению, я подтверждаю, что Лума задело это. Не хочу сейчас раскрывать эту тему.

Мы пытались успокоить его, а затем произвели замену, потому что эмоциональное состояние футболиста не позволяло ему играть дальше. Но резервный арбитр видел, что произошло.

Будут ли санкции со стороны УЕФА? Думаю, да», – заявил Барони.

Хавбек «Лацио» Тшауна слышал «звуки джунглей» и «обезьяньи крики» во время матча с «Твенте». Нидерландский клуб из-за расизма проведет расследование

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sky Sport
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