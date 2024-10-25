Тренер «Лацио» из-за расистских выкриков заменил Тшауна на 89-й в матче ЛЕ с «Твенте»: «Эмоциональное состояние футболиста не позволяло играть дальше»
Ранее сообщалось, что во время выездной игры с «Твенте» (2:0) 21-летний хавбек итальянского клуба Лум Тшауна слышал с трибун выкрики, напоминающие «звуки джунглей» или «обезьяньи крики».
Тренер «Лацио» Марко Барони подтвердил, что был вынужден заменить игрока на 89-й минуте по этой причине.
«К сожалению, я подтверждаю, что Лума задело это. Не хочу сейчас раскрывать эту тему.
Мы пытались успокоить его, а затем произвели замену, потому что эмоциональное состояние футболиста не позволяло ему играть дальше. Но резервный арбитр видел, что произошло.
Будут ли санкции со стороны УЕФА? Думаю, да», – заявил Барони.
Хавбек «Лацио» Тшауна слышал «звуки джунглей» и «обезьяньи крики» во время матча с «Твенте». Нидерландский клуб из-за расизма проведет расследование
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий