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Канделаки о словах Серегиной про ее уход с «Матч ТВ»: «Я вернулась, не переживайте»

Тина Канделаки заявила, что вернулась на «Матч ТВ».

Ранее экс-ведущая Олеся Серегина рассказала о роли Канделаки в развитии канала: «Как только Тина ушла, вместе с ней на другой канал ушла и жизнь. Она рулила всем процессом, именно при ней было больше всего движняка». 

Канделаки в 2015-2021 годах занимала пост генерального продюсера «Матч ТВ». В сентябре 2021-го она была назначена заместителем генерального директора «Газпром-Медиа».

«Я вернулась, не переживайте. Десятилетие телеканала «Матч ТВ» будем делать нашей легендарной командой 🔥» – написала Канделаки.

«На «Матче» объективация: «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся». Интервью Олеси Серегиной

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Канделаки
Олеся Серегина
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