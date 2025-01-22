Олег Иванов: «Смотрю футбол с комментариями, когда получается. Меня не тошнит и не раздражает»

Олега Иванова устраивают российские комментаторы.

«Когда получается, смотрю футбол с комментариями. Когда дети спят, тогда без звука.

Наверное, мне просто другое нужно: я больше на картинку смотрю. Не особо вникаю в работу ребят.

Меня от их комментариев не тошнит и не раздражает», – сказал полузащитник «Рубина ».