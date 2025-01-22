Олег Иванов: «Смотрю футбол с комментариями, когда получается. Меня не тошнит и не раздражает»
Олега Иванова устраивают российские комментаторы.
«Когда получается, смотрю футбол с комментариями. Когда дети спят, тогда без звука.
Наверное, мне просто другое нужно: я больше на картинку смотрю. Не особо вникаю в работу ребят.
Меня от их комментариев не тошнит и не раздражает», – сказал полузащитник «Рубина».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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