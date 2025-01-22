Мостовой о неприехавших на сборы легионерах: «За границей такие случаи были. Ничего страшного в этом нет. Это если история нормальная, у «Динамо» – другая»

Александр Мостовой высказался о легионерах, проигнорировавших зимние сборы.

Сразу несколько иностранных игроков не появились на сборах своих клубов. В московское «Динамо» не приехал бразилец Бителло , в «Крылья Советов» и «Оренбург» – чилийцы Фелипе Мендес и Хорди Томпсон, в «СКА‑Хабаровск» – ивуариец Жан Шарль Оливье, в «Ростов» – уругваец Родриго Саравия.

«Эта история давно известная. Во многих командах люди возвращаются не вовремя. Тем более мы говорим о легионерах, которые далеко живут. Я бы не придавал этому большое значение.

Бывает, что по семейным обстоятельствам люди остаются на родине. Это если история нормальная, у «Динамо » история другая. Всегда что‑то решится, агенты работают.

Я большую часть карьеры провел за границей, у нас такие случаи были. Ничего страшного в этом нет, и проблемы нет. В каждой команде это происходит – кто‑то хочет перейти, уехать. Выход найдется всегда, все нормально», – сказал экс‑футболист сборной России.