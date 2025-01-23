Нойер о 0:3 с «Фейеноордом»: «Бавария» сделала недостаточно. Мы разочарованы, но нужно извлечь уроки и сделать правильные выводы»

Мануэль Нойер выразил разочарование после разгромного поражения от «Фейеноорда».

Вчера «Бавария » уступила со счетом 0:3 в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов .

«Конечно, прежде всего, нас переполняет чувство разочарования. Все разочарованы. В конце концов, мы сделали недостаточно.

Возможно, мы не проявили должной решимости в ключевые моменты. Будь то в атаке или в обороне, «Фейеноорд » просто показывал более твердый характер, что нужно нас подальше от своих ворот. Они хорошо действовали в обороне и в переходах, особенно на контратаках. Конечно, это больно.

Если мы не попадем в восьмерку сильнейших, у нас все еще есть шанс пройти дальше через плей-офф. Но пока мы не думаем об этом. Мы сосредоточены на следующей игре. Сначала нам нужно сделать работу над ошибками, извлечь уроки и сделать правильные выводы.

Причиной сегодняшнего поражения может быть то, что мы были недостаточно хладнокровны возле ворот и не смогли в полной мере играть в свой футбол. Мы также не оказывали достаточного давления, чтобы создать проблемы «Фейеноорду ».

Во втором тайме мы слишком рано переходили в атаку, и это позволило сопернику легко обороняться. Хорошая новость в том, что у нас есть шанс наверстать упущенное за три дня. Мы хотим победить во Фрайбурге», – сказал голкипер «Баварии».