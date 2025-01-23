Киммих о 0:3 с «Фейеноордом»: «Бавария» проиграла по делу. Если хотим побеждать, реализацию нужно улучшать»
Йозуа Киммих оценил поражение от «Фейеноорда» (0:3) в Лиге чемпионов.
«Соперник не удивил. Мы знали, как они будут играть, знали, какая будет атмосфера, но мы допустили слишком много ошибок. Они забили первым же ударом по воротам, а затем получили право на пенальти.
Мы создали много моментов, но не смогли забить. Если хотим побеждать, реализацию нужно улучшать. Нет ничего хорошего в том, чтобы много ошибаться и не забивать – над этими двумя аспектами надо работать. Мы проиграли по делу», – сказал хавбек «Баварии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем