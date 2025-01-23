Киммих о 0:3 с «Фейеноордом»: «Бавария» проиграла по делу. Если хотим побеждать, реализацию нужно улучшать»

Йозуа Киммих оценил поражение от «Фейеноорда» (0:3) в Лиге чемпионов.

«Соперник не удивил. Мы знали, как они будут играть, знали, какая будет атмосфера, но мы допустили слишком много ошибок. Они забили первым же ударом по воротам, а затем получили право на пенальти.

Мы создали много моментов, но не смогли забить. Если хотим побеждать, реализацию нужно улучшать. Нет ничего хорошего в том, чтобы много ошибаться и не забивать – над этими двумя аспектами надо работать. Мы проиграли по делу», – сказал хавбек «Баварии».