Мармуш будет получать 10 млн евро в год в «Ман Сити». Медосмотр планируют начать в понедельник
Журналист Флориан Плеттенберг объявил зарплату Омара Мармуша в «Манчестер Сити».
«Если все пойдет по плану, Омар Мармуш отправится в Манчестер завтра. Медосмотр может начаться уже в понедельник. Во вторник или среду, если все пройдет хорошо, сделка может быть оформлена.
«Манчестер Сити» согласился заплатить [«Айнтрахту»] 75 млн евро в виде гарантированной суммы и еще 5 млн в качестве бонусов.
Мармуш будет зарабатывать около 16-17 млн евро «грязными», то есть 10 млн евро «чистыми», – написал Плеттенберг.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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