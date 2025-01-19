Мармуш будет получать 10 млн евро в год в «Ман Сити». Медосмотр планируют начать в понедельник

Журналист Флориан Плеттенберг объявил зарплату Омара Мармуша в «Манчестер Сити».

«Если все пойдет по плану, Омар Мармуш отправится в Манчестер завтра. Медосмотр может начаться уже в понедельник. Во вторник или среду, если все пройдет хорошо, сделка может быть оформлена.

«Манчестер Сити » согласился заплатить [«Айнтрахту »] 75 млн евро в виде гарантированной суммы и еще 5 млн в качестве бонусов.

Мармуш будет зарабатывать около 16-17 млн евро «грязными», то есть 10 млн евро «чистыми», – написал Плеттенберг.