Нино о «Зените»: «Президент собрал всех вместе и объяснил, насколько важен этот сезон. Если не победим во всех турнирах в 2025-м, это будет снижением планки»
Нино высказался о важности нынешнего сезона для «Зенита».
Этот сезон проходит в год 100-летия петербургского клуба.
После первой части сезона Мир РПЛ команда Сергея Семака находится на втором месте, но имеет одинаковое количество очков с лидирующим «Краснодаром» (по 39).
«Внутри команды ходит много разговоров. Клуб выиграл шесть чемпионатов подряд, и мы уже находимся под давлением.
В начале сезона президент собрал всех вместе и объяснил, насколько важен для нас этот сезон.
Мы выиграли все три титула в прошлом сезоне. Если не победим во всех турнирах в 2025-м, это будет снижением [планки]», – сказал защитник «Зенита» Нино.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Lance
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем