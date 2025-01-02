Нино о «Зените»: «Президент собрал всех вместе и объяснил, насколько важен этот сезон. Если не победим во всех турнирах в 2025-м, это будет снижением планки»

Нино высказался о важности нынешнего сезона для «Зенита».

Этот сезон проходит в год 100-летия петербургского клуба.

После первой части сезона Мир РПЛ команда Сергея Семака находится на втором месте, но имеет одинаковое количество очков с лидирующим «Краснодаром» (по 39).

«Внутри команды ходит много разговоров. Клуб выиграл шесть чемпионатов подряд, и мы уже находимся под давлением.

В начале сезона президент собрал всех вместе и объяснил, насколько важен для нас этот сезон.

Мы выиграли все три титула в прошлом сезоне. Если не победим во всех турнирах в 2025-м, это будет снижением [планки]», – сказал защитник «Зенита » Нино .