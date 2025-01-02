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  • Нино о российских клубах: «Все ждут возвращения в еврокубки. Некоторые уже играли за «Зенит» в ЛЧ – это моя мечта. Неприятная ситуация, надеемся, что все разрешится как можно быстрее»
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Нино о российских клубах: «Все ждут возвращения в еврокубки. Некоторые уже играли за «Зенит» в ЛЧ – это моя мечта. Неприятная ситуация, надеемся, что все разрешится как можно быстрее»

Нино высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

«Этого [возвращения] все ждут. Футболисты говорят о том, насколько это было бы интересно.

Некоторые уже играли за «Зенит» в Лиге чемпионов, и это моя мечта. Мы бы могли там играть в прошлом сезоне, но есть решение УЕФА.

Это деликатная и неприятная ситуация. Мы надеемся, что все разрешится как можно быстрее, чтобы мы могли вернуться на эти соревнования», – сказал защитник «Зенита» Нино в интервью Lance.

Опубликовал: Никита Надёжин
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoУЕФА
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛига Европы УЕФА
logoНино Мота
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