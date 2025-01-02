Нино о российских клубах: «Все ждут возвращения в еврокубки. Некоторые уже играли за «Зенит» в ЛЧ – это моя мечта. Неприятная ситуация, надеемся, что все разрешится как можно быстрее»
Нино высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.
«Этого [возвращения] все ждут. Футболисты говорят о том, насколько это было бы интересно.
Некоторые уже играли за «Зенит» в Лиге чемпионов, и это моя мечта. Мы бы могли там играть в прошлом сезоне, но есть решение УЕФА.
Это деликатная и неприятная ситуация. Мы надеемся, что все разрешится как можно быстрее, чтобы мы могли вернуться на эти соревнования», – сказал защитник «Зенита» Нино в интервью Lance.
Опубликовал: Никита Надёжин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем