Нино о российских клубах: «Все ждут возвращения в еврокубки. Некоторые уже играли за «Зенит» в ЛЧ – это моя мечта. Неприятная ситуация, надеемся, что все разрешится как можно быстрее»

Нино высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

«Этого [возвращения] все ждут. Футболисты говорят о том, насколько это было бы интересно.

Некоторые уже играли за «Зенит» в Лиге чемпионов, и это моя мечта. Мы бы могли там играть в прошлом сезоне, но есть решение УЕФА .

Это деликатная и неприятная ситуация. Мы надеемся, что все разрешится как можно быстрее, чтобы мы могли вернуться на эти соревнования», – сказал защитник «Зенита » Нино в интервью Lance.