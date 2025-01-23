Форвард «Локо» Сарвели: «Выводы из неудач сделаны. Хотим финишировать в РПЛ как можно выше и далеко пройти в Кубке»

Владислав Сарвели заявил, что «Локо» сделал выводы из неудач в конце осенней части сезона.

После 18 туров железнодорожники занимают в таблице Мир РПЛ 5-е место.

— Какой весенний результат будете считать успехом для себя и команды?

— Хочется как можно выше забраться. У нас есть все шансы на это. Главное, хорошо провести вторую часть сезона. До зимней паузы мы показали, что можем бороться за высокие места. Теперь важно качественно провести зимние сборы, подготовиться к возобновлению чемпионата и Кубка России. Думаю, мы способны на многое.

— Что произошло перед зимней паузой, когда «Локо» в трех последних матчах чемпионата набрал всего одно очко?

— Так всегда бывает в футболе. Когда команда показывает три-четыре-пять хороших победных игр, все начинают ее хвалить. И точно так же критикуют, когда она попадает в ступор и плохо начинает играть, хотя на поле выходят все те же футболисты, которые играли в выигранных матчах. К этому надо спокойно относиться и работать дальше.

— Можно сказать, что выводы из этих неудач в конце года сделаны?

— У нас был разговор в команде после окончания первой части сезона. Думаю, не стоит рассказывать, о чем мы говорили внутри коллектива. Но могу сказать, что выводы из тех неудач были сделаны, и мы готовы весной выступить лучше. Во всяком случае, видим, что можем это сделать. И хотим закончить чемпионат как можно выше.

— В целом можно быть довольными тем, как прошли первую часть сезона?

— Думаю, да. Потеряв нескольких лидеров в межсезонье, мы показали хороший результат, держимся в лидирующей группе чемпионата, отстаем всего на четыре очка от первого места.

Да, всегда хочется большего. Хотелось и в РПЛ лучше выступить, и в Кубке России пройти дальше в Пути РПЛ — жаль, что проиграли по пенальти «Динамо», хотя могли по итогам двух матчей победить соперника. Но главное, что в обоих турнирах еще ничего не потеряно. Можем и в чемпионате подняться выше, и в Кубке далеко пройти через Путь регионов. Поэтому готовимся к весне и сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков, – сказал форвард «Локомотива».