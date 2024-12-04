«Байер» хочет продлить контракт с лучшим бомбардиром команды Бонифасе до 2029-го. «МЮ» интересуется форвардом

«Байер» хочет продлить контракт с Виктором Бонифасе.

Клуб из Леверкузена планирует заключить с 23-летним форвардом соглашение до 2029 года, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Действующий контракт рассчитан до 2028-го.

Переговоры ведутся. Нигериец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Байера », если подпишет новый контракт.

«Манчестер Юнайтед » следит за нападающим, но еще не начинал переговоров о возможном трансфере. Более предметный интерес англичане проявляют к Виктору Дьокерешу из «Спортинга».

Бонифасе забил 6 голов в 10 матчах текущего сезона Бундеслиги, он лучший бомбардир команды. Подробную статистику футболиста можно найти здесь .