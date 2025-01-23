Индзаги о шансах «Интера» на выход в 1/8 финала ЛЧ: «Осталось сделать последний шаг, все в наших руках»
Симоне Индзаги оценил шансы «Интера» на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую.
Тренер «нерадзурри» высказался после матча со «Спартой» (1:0). Миланский клуб занимает в таблице 4-е место.
«Я поздравил ребят – мы хорошо сыграли против физически крепкой команды. Мы хорошо защищались при стандартах и не теряли концентрацию. Во втором тайме могли снять все вопросы, у нас были моменты, но мы ими не воспользовались.
Осталось сделать последний шаг, все в наших руках. У нас 16 очков после 7 матчей, мы пропустили лишь один гол, хотя играли против очень сильных соперников, так что я доволен», – сказал тренер «Интера».
В заключительном туре миланцы сыграют дома с «Монако».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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