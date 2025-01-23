Гвардиола про 2:4 с «ПСЖ»: «Победила лучшая команда. У «Сити» будет последний шанс – дома в матче с «Брюгге». Не выиграем – значит, не заслуживаем выхода»

Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от «ПСЖ» (2:4).

«В первом тайме у них были моменты. У нас тоже был один или два, но соперники были лучше.

Мы забили два гола за пять минут, а потом они забили два гола за пять минут. И тогда они поверили в себя. Они играли лучше. Быстрее.

Победила лучшая команда, а у нас будет последний шанс – дома в матче с «Брюгге».

Если мы не выиграем, значит, не заслуживаем выхода. Такова реальность. Мы не набрали достаточного количества очков и должны это принять», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » в эфире TNT Sports.