Гвардиола про 2:4 с «ПСЖ»: «Победила лучшая команда. У «Сити» будет последний шанс – дома в матче с «Брюгге». Не выиграем – значит, не заслуживаем выхода»
Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от «ПСЖ» (2:4).
«В первом тайме у них были моменты. У нас тоже был один или два, но соперники были лучше.
Мы забили два гола за пять минут, а потом они забили два гола за пять минут. И тогда они поверили в себя. Они играли лучше. Быстрее.
Победила лучшая команда, а у нас будет последний шанс – дома в матче с «Брюгге».
Если мы не выиграем, значит, не заслуживаем выхода. Такова реальность. Мы не набрали достаточного количества очков и должны это принять», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире TNT Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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