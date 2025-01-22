«Аль-Садд» выложил фото Клаудиньо, объявив о переходе хавбека из «Зенита»

«Аль-Садд» представил Клаудиньо.

Катарский клуб опубликовал фотографию полузащитника с новой футболкой.

«Аль-Садд » и российский «Зенит » официально договорились о трансфере бразильского игрока Клаудиньо . Все необходимые процедуры в рамках подготовки к предстоящему через несколько часов объявлению завершены», – сказано в сообщении клуба.

Фото: x.com/AlsaddSC