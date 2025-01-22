«Аль-Садд» выложил фото Клаудиньо, объявив о переходе хавбека из «Зенита»
«Аль-Садд» представил Клаудиньо.
Катарский клуб опубликовал фотографию полузащитника с новой футболкой.
«Аль-Садд» и российский «Зенит» официально договорились о трансфере бразильского игрока Клаудиньо. Все необходимые процедуры в рамках подготовки к предстоящему через несколько часов объявлению завершены», – сказано в сообщении клуба.
Фото: x.com/AlsaddSC
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Аль-Садда»
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