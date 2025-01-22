Отаменди о поражении от «Барселоны»: «Бенфика» сделала все возможное для победы, но некоторые «детали», над которыми мы не властны, не позволили ее добиться»

Николас Отаменди намекнул на судейскую ошибку в игре «Бенфика» – «Барселона».

Игроки португальской команды требовали пенальти за эпизод перед победным голом Рафиньи Диаса в добавленное время. Хозяева уступили со счетом 4:5.

«Проиграв, нужно взять себя в руки и двигаться дальше. Вчера вечером мы сделали все возможное для того, чтобы набрать три очка, но, к сожалению, некоторые «детали», над которыми мы не властны, не позволили нам этого сделать.

Я горжусь командой за то, как она билась. Надо продолжать идти к нашим целям», – написал защитник «Бенфики».

Руй Кошта общался с судьями в подтрибунке после игры с «Барсой». Президент «Бенфики» был недоволен неназначенным пенальти перед победным голом соперника