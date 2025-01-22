Тренер «Бенфики» о неназначенном пенальти перед победным голом Рафиньи: «Грубая ошибка судьи. Такие эпизоды нужно трактовать одинаково: если назначаешь в пользу «Барсы», то и здесь назначай»

Бруну Лаже недоволен судейством в матче «Бенфика» – «Барселона» (4:5) в Лиге чемпионов.

Игру обслуживал арбитр Данни Маккели .

«Испытываю жуткое разочарование результатом и вместе с тем огромную гордость за игру команды. Забить четыре гола и показать такой футбол, но то как мы пропускали – это расстраивает.

Что касается эпизода на 94-й минуте – думаю, это грубая ошибка судьи. Я говорю не только за себя и болельщиков – все эксперты страны признали, что это пенальти. Такие эпизоды арбитр должен трактовать одинаково: если назначаешь 11-метровый в пользу соперника, то и здесь назначай.

Мы были взбудоражены, требуя пенальти, но нужно было остановить игру с помощью фола и не позволять игроку «Барселоны» [Рафинье ] пробежать полполя и забить», – сказал тренер «Бенфики».

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