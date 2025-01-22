  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Руй Кошта общался с судьями в подтрибунке после игры с «Барсой». Президент «Бенфики» был недоволен неназначенным пенальти перед победным голом соперника
37

Руй Кошта общался с судьями в подтрибунке после игры с «Барсой». Президент «Бенфики» был недоволен неназначенным пенальти перед победным голом соперника

Президент «Бенфики» Руй Кошта общался с судьями после игры с «Барсой».

Встреча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов завершилась домашним поражением португальцев со счетом 4:5, хотя они вели 3:1 и 4:2.

По информации А Воla, после окончания матча Руй Кошта спустился из президентской ложи в подтрибунное помещение, чтобы задать вопрос судейской бригаде о неназначенном пенальти в конце игры.

Напомним, после победного гола Рафиньи на шестой добавленной ко второму тайму минуте игроки «Бенфики» стали требовать пенальти за момент после подачи со стандарта, предшествовавшей голевой контратаке «Барселоны».

Главный арбитр матча Данни Маккели отправился смотреть видеоповтор, однако в итоге не увидел нарушения правил. Гол гостей был засчитан.

Левандовски о 5:4 с «Бенфикой»: «Сумасшедшая игра, «Барса» боролась до конца. Эта победа важна для оставшейся части сезона»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: А Воla
logoРуй Кошта
Данни Маккели
logoЛа Лига
logoБенфика
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБарселона
logoвысшая лига Португалия
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бенфика» уволила Рогера Шмидта после 1:1 с «Морейренсе», команда идет на 6-м месте в лиге Португалии. В мае тренер отказал «Баварии»
131 сентября 2024, 06:20
«Бенфика» не готова заплатить 60 млн евро за Феликса. «Астон Вилла» – наиболее вероятный вариант для вингера «Атлетико»
233 августа 2024, 10:58
Руй Кошта подтвердил переход Невеша в «ПСЖ»: «Бенфика» не может упускать 70 млн евро. Все согласны, что Португалия – это страна-продавец, но при продаже всем больно»
62 августа 2024, 19:57
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» получал и отправлял «Палмейрасу» проект договора о трансфере Клаудиньо, но с пометкой, что без всех подписей он недействителен. Погорелов в переписке подтверждал, что клубы все согласовали
622 минуты назад
Гвардиола про 2:4 с «ПСЖ»: «Победила лучшая команда. У «Сити» будет последний шанс – дома в матче с «Брюгге». Не выиграем – значит, не заслуживаем выхода»
1352 минуты назад
«Ман Сити» – единственный клуб АПЛ в зоне вылета из ЛЧ. «Ливерпуль» и «Арсенал» – в топ-3, «Астон Вилла» – 9-я
17сегодня, 22:30
Винисиус о призе лучшему игроку матча с «Зальцбургом»: «Я играл плохо, но рад победе и забитым голам. Родриго и Беллингем заслуживали награду»
39сегодня, 22:27
«Ливерпуль» лидирует в ЛЧ после 7-го тура. «Барселона» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Милан» – 6-й, «Бавария» – 15-я, «Реал» – 16-й, «ПСЖ» – 22-й, «Ман Сити» – 25-й из 36
53сегодня, 22:17
«Ман Сити» опустился в зону вылета ЛЧ – «горожане» идут 25-ми после 7 туров. У команды Гвардиолы 3 поражения, 2 ничьих и 2 победы
84сегодня, 22:10
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова вырвал победу у «Сити», «Реал» разнес «Ред Булл», «Бавария» проиграла «Фейеноорду», «Арсенал» победил «Загреб», «Милан» обыграл «Жирону», «Интер» – «Спарту»
1113сегодня, 22:03
«Бавария» проиграла 3 матча в ЛЧ впервые с сезона-2016/17. Два поражения – разгромные
25сегодня, 22:02
«Манчестер Сити» проиграл «ПСЖ» (2:4), ведя 2:0 к 56-й! Грилиш забил, выйдя на замену, у Холанда гол, у Барколя 1+1
125сегодня, 21:56
«Реал» разгромил «Ред Булл» – 5:1. Родриго и Винисиус сделали дубли, Мбаппе забил, у Беллингема два ассиста
70сегодня, 21:55
Ко всем новостям
Последние новости
Анчелотти о 5:1 с «Зальцбургом»: «Реал» чувствовал себя немного неуверенно в начале, но исправил ситуацию. В качестве нашей атаки нет сомнений, мы пытаемся исправить все остальное»
433 минуты назад
Аль-Хелайфи о камбэке и 4:2 с «Ман Сити»: «Горжусь. Многие сомневались в «ПСЖ», но я всегда был уверен в своих игроках. Энрике – лучший тренер в мире, он показал, что у нас есть ДНК»
851 минуту назад
Фанатам «Фейеноорда» запретили посещать матч с «Лиллем» в ЛЧ. МВД Франции объяснило это «реальным риском конфронтации между болельщиками»
7сегодня, 22:09
«Фейеноорд» разгромил «Баварию» – 3:0. Мюнхенцы идут 15-ми в ЛЧ после 7 туров
57сегодня, 22:07
«Милан» выиграл 5 матчей ЛЧ подряд после 2 поражений на старте турнира
9сегодня, 22:05
«Милан» одолел «Жирону» – 1:0. Леау забил единственный гол
6сегодня, 22:04
Холанд забил 5 голов в 5 последних матчах. У форварда «Ман Сити» 23 мяча в 30 играх сезона
7сегодня, 21:54
«Интер» обыграл «Спарту» благодаря голу Лаутаро – 1:0
15сегодня, 21:52
«Арсенал» разгромил «Динамо» Загреб – 3:0! У Хавертца гол и ассист, Райс и Эдегор забили
5сегодня, 21:51
Габриэл Мартинелли: «Мода – моя страсть. Если бы я мог носить одежду только одного бренда, это был бы Louis Vuitton»
11сегодня, 21:36
Рекомендуем