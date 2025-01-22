Руй Кошта общался с судьями в подтрибунке после игры с «Барсой». Президент «Бенфики» был недоволен неназначенным пенальти перед победным голом соперника

Президент «Бенфики» Руй Кошта общался с судьями после игры с «Барсой».

Встреча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов завершилась домашним поражением португальцев со счетом 4:5, хотя они вели 3:1 и 4:2.

По информации А Воla, после окончания матча Руй Кошта спустился из президентской ложи в подтрибунное помещение, чтобы задать вопрос судейской бригаде о неназначенном пенальти в конце игры.

Напомним, после победного гола Рафиньи на шестой добавленной ко второму тайму минуте игроки «Бенфики » стали требовать пенальти за момент после подачи со стандарта, предшествовавшей голевой контратаке «Барселоны ».

Главный арбитр матча Данни Маккели отправился смотреть видеоповтор, однако в итоге не увидел нарушения правил. Гол гостей был засчитан.

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