Руй Кошта общался с судьями в подтрибунке после игры с «Барсой». Президент «Бенфики» был недоволен неназначенным пенальти перед победным голом соперника
Встреча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов завершилась домашним поражением португальцев со счетом 4:5, хотя они вели 3:1 и 4:2.
По информации А Воla, после окончания матча Руй Кошта спустился из президентской ложи в подтрибунное помещение, чтобы задать вопрос судейской бригаде о неназначенном пенальти в конце игры.
Напомним, после победного гола Рафиньи на шестой добавленной ко второму тайму минуте игроки «Бенфики» стали требовать пенальти за момент после подачи со стандарта, предшествовавшей голевой контратаке «Барселоны».
Главный арбитр матча Данни Маккели отправился смотреть видеоповтор, однако в итоге не увидел нарушения правил. Гол гостей был засчитан.
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