«Челси» побьет рекорд в женском футболе, купив защитницу сборной США Гирму за 1,1 млн долларов
«Челси» совершит рекордную сделку в женском футболе.
The Guardian сообщает, что лондонцы близки к приобретению защитницы сборной США Наоми Гирмы. «Сан-Диего» получит 1,1 млн долларов – самую крупную сумму в истории.
Предыдущий рекорд был установлен в феврале 2024-го футбольным клубом «Бэй», приобретшим нападающую Рэйчел Кундананджи за 860 тысяч долларов.
Следует отметить, что год назад рекорд бил и сам «Челси»: за Майру Рамирес заплатили 450+50 тысяч евро.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
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