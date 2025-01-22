«Челси» побьет рекорд в женском футболе, купив защитницу сборной США Гирму за 1,1 млн долларов

«Челси» совершит рекордную сделку в женском футболе.

The Guardian сообщает, что лондонцы близки к приобретению защитницы сборной США Наоми Гирмы. «Сан-Диего» получит 1,1 млн долларов – самую крупную сумму в истории.

Предыдущий рекорд был установлен в феврале 2024-го футбольным клубом «Бэй», приобретшим нападающую Рэйчел Кундананджи за 860 тысяч долларов.

Следует отметить, что год назад рекорд бил и сам «Челси »: за Майру Рамирес заплатили 450+50 тысяч евро.