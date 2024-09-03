На первый матч женского «Порту» пришли более 31 000 зрителей – это рекорд Португалии. Команда выиграла со счетом 9:0

Теги высшая лига Португалия Порту женский футбол рекорды Драгау Андре Виллаш-Боаш Футбол

Женский «Порту» побил рекорд страны по посещаемости в дебютном матче.

Первый матч женской команды «Порту» прошел в воскресенье на стадионе «Драгао» – команда обыграла «Лейрию» со счетом 9:0. На игре присутствовали 31 093 зрителя, что стало новым рекордом Португалии по посещаемости женского футбольного матча.

«Абсолютно исторический день. Если и были какие-то сомнения в силе женского футбола и в том, как сильно «Порту» этого не хватало, то теперь они окончательно развеялись», – сказал президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш.

11 комментариев
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Ответ Momos
Фактически, это была Потемкинская деревня. Друг работает в Порту в международной организации. Он сказал, что у них все женщины из числа феминисток пошли на матч, хотя футболом не интересуются. Мобилизовали всех, кого только можно. Все ради того, чтобы сделать женский футбол более видимым и доказать, что он может быть популярным.
Ну так даже таким путем собрать 31 тысячу зрителей - это нетривиально.

Да и непонятно, что такого "не такого" в женском футболе. Спорт как спорт, со своими особенностями по сравнению с мужским, но вполне смотрибельный.
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Мужской Порту не вдохновляет. В ЛЧ не попали.
распродались по жесткому
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Фактически, это была Потемкинская деревня. Друг работает в Порту в международной организации. Он сказал, что у них все женщины из числа феминисток пошли на матч, хотя футболом не интересуются. Мобилизовали всех, кого только можно. Все ради того, чтобы сделать женский футбол более видимым и доказать, что он может быть популярным.
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португалки красивые девушки
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АВБ во где всплыл 😃
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Что там по стоимости билетов?)
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Ответ Momos
Фактически, это была Потемкинская деревня. Друг работает в Порту в международной организации. Он сказал, что у них все женщины из числа феминисток пошли на матч, хотя футболом не интересуются. Мобилизовали всех, кого только можно. Все ради того, чтобы сделать женский футбол более видимым и доказать, что он может быть популярным.
Это пока не интересуются.
Если женщины начнут интересоваться - то бабам-футболисткам будут платить как мужикам, а мужикам - как бабам )
И мужчины начнут требовать равноправной оплаты.

Вообще рекламодатели больше в женщинах заинтересованы. Они гораздо более падкие на рекламу.
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Ответ Karel
Это пока не интересуются. Если женщины начнут интересоваться - то бабам-футболисткам будут платить как мужикам, а мужикам - как бабам ) И мужчины начнут требовать равноправной оплаты. Вообще рекламодатели больше в женщинах заинтересованы. Они гораздо более падкие на рекламу.
проблема в том, что большинство женщин предпочитают мужской спорт.. по тем же причинам, что и мужики часто.. он просто интереснее
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Ответ Momos
Фактически, это была Потемкинская деревня. Друг работает в Порту в международной организации. Он сказал, что у них все женщины из числа феминисток пошли на матч, хотя футболом не интересуются. Мобилизовали всех, кого только можно. Все ради того, чтобы сделать женский футбол более видимым и доказать, что он может быть популярным.
Ну это тысячи 2-3. А остальные-то 28-29 тысяч откуда?)))
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