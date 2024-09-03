На первый матч женского «Порту» пришли более 31 000 зрителей – это рекорд Португалии. Команда выиграла со счетом 9:0
Женский «Порту» побил рекорд страны по посещаемости в дебютном матче.
Первый матч женской команды «Порту» прошел в воскресенье на стадионе «Драгао» – команда обыграла «Лейрию» со счетом 9:0. На игре присутствовали 31 093 зрителя, что стало новым рекордом Португалии по посещаемости женского футбольного матча.
«Абсолютно исторический день. Если и были какие-то сомнения в силе женского футбола и в том, как сильно «Порту» этого не хватало, то теперь они окончательно развеялись», – сказал президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш.
Да и непонятно, что такого "не такого" в женском футболе. Спорт как спорт, со своими особенностями по сравнению с мужским, но вполне смотрибельный.
распродались по жесткому
Если женщины начнут интересоваться - то бабам-футболисткам будут платить как мужикам, а мужикам - как бабам )
И мужчины начнут требовать равноправной оплаты.
Вообще рекламодатели больше в женщинах заинтересованы. Они гораздо более падкие на рекламу.