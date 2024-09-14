Бонмати из «Барсы» станет самой высокооплачиваемой футболисткой мира по новому контракту. «Челси» предлагал за нее 3 млн евро при рекорде в 800 тысяч

Айтана Бонмати станет самой высокооплачиваемой футболисткой мира.

По информации ESPN, обладательница «Золотого мяча» близка к подписанию нового долгосрочного контракта с «Барселоной». После продления Бонмати станет самой высокооплачиваемой футболисткой в мире. Официальное объявление о новом соглашении ожидается до конца сентября.

Отмечается, что в настоящий момент самые высокооплачиваемые спортсменки в женском футболе получают от 400 до 600 тысяч евро, однако точные данные о зарплатах в женском футболе не разглашаются.

По словам агента Бонмати Кристиана Мартина, в подписании футболистки был также заинтересован «Челси » – лондонцы были готовы предложить за футболистку рекордные 3 млн евро. В настоящий момент самым дорогим трансфером в женском футболе является переход Рэйчел Кунданаджи из «Реала» в «Бэй» за 800 тысяч евро.

«Барса укрепляет свою гегемонию, и роль Айтаны в «Барсе» также укрепляется. «Челси» был готов заплатить отступные в размере 3 миллионов евро.

Тот факт, что «Барселона » может конкурировать с предложениями такого уровня, показывает, что вместо того, чтобы сокращать расходы на женскую команду, клуб поступает наоборот. Они хотят извлечь выгоду из своей гегемонии – клуб лучшим образом монетизировал ее и укрепил бренд», – сказал Мартин в интервью Catalunya Radio.