«Челси» побил трансферный рекорд в женском футболе, купив Майру Рамирес за 450+50 тысяч евро
«Челси» установил новый трансферный рекорд в женском футболе.
«Синие» приобрели у «Леванте» форварда Майру Рамирес. С футболисткой сборной Колумбии заключен контракт на 4,5 года.
Как передает Daily Mail, за нее заплатили 450 тысяч евро (382,8 тысячи фунтов), еще 50 тысяч евро (42,6 тысячи фунтов) предусмотрены в качестве бонусов.
Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году, когда «Барселона» подписала футболистку «Манчестер Сити» Киру Уолш за 350 тысяч фунтов.
Фото: chelseafc.com
Рапино в морду ткните этот трансфер и трансфер Мбаппе из Монако в ПСЖ