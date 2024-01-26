«Челси» побил трансферный рекорд в женском футболе, купив Майру Рамирес за 450+50 тысяч евро

Теги Челси премьер-лига Англия Леванте трансферы женский футбол рекорды Д2 Испания деньги Футбол

«Челси» установил новый трансферный рекорд в женском футболе.

«Синие» приобрели у «Леванте» форварда Майру Рамирес. С футболисткой сборной Колумбии заключен контракт на 4,5 года.

Как передает Daily Mail, за нее заплатили 450 тысяч евро (382,8 тысячи фунтов), еще 50 тысяч евро (42,6 тысячи фунтов) предусмотрены в качестве бонусов.

Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году, когда «Барселона» подписала футболистку «Манчестер Сити» Киру Уолш за 350 тысяч фунтов.

Фото: chelseafc.com

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26 комментариев
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И это при таких ценниках сударыни хотят приравнивания зарплат к мужикам? 😂
Рапино в морду ткните этот трансфер и трансфер Мбаппе из Монако в ПСЖ
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Блин, ну это же мужик!
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это у них такая сумма рекорд? все что нужно знать про женский футбол
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мне аж подумалось 450 млн...
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Вот кажется что смешные деньги на фоне сколько стоят мужики! А потом хоба и включаешь случайно матч женского ногомяча и становится понятно почему такая разница…
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это точно девушка? больше похоже на какого-то мужчину индейца как из недавнего фильма с Ди Каприо "Убийство цветочной луны"
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+8
Роналдиньо курильщика
+5
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Примерно столько получила первая учительница Неймара от его трансфера в ПСЖ
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Как же далеко до настоящего футбола!
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Глядя на фото вспоминается классика: "Ну ты индеец, бом-бом"(с). Страшно представить, что это действительно женщина.
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Ответ Ебздрогыч
Блин, ну это же мужик!
Ну мужественнее тебя выглядит да, но это не сложно 😂
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Когда в следующий раз кто-то заговорит о равных платах в футболе - стоит им показать эту новость..
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Да этож мужик на фотке
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Дочка Рамоса? 😵‍💫
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Ответ Eric_Cartman
Дочка Рамоса? 😵‍💫
Кунг Лао😎
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Ответ Ебздрогыч
Блин, ну это же мужик!
Не завидуй. Ты им тоже еще можешь стать
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похоже это какой то тридцатилетний кореец)))
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🤣🤣🤣
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