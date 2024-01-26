«Челси» побил трансферный рекорд в женском футболе, купив Майру Рамирес за 450+50 тысяч евро

«Челси» установил новый трансферный рекорд в женском футболе.

«Синие» приобрели у « » форварда Майру Рамирес. С футболисткой сборной Колумбии заключен контракт на 4,5 года.

Как передает Daily Mail, за нее заплатили 450 тысяч евро (382,8 тысячи фунтов), еще 50 тысяч евро (42,6 тысячи фунтов) предусмотрены в качестве бонусов.

Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году, когда «Барселона» подписала футболистку «Манчестер Сити» Киру Уолш за 350 тысяч фунтов.

Фото: chelseafc.com