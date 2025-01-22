Паркер о Гарначо: «Он не нравится мне как человек, ему вскружило голову. Хотел бы, чтобы он ушел из «МЮ». Придется конкурировать с 37 вингерами «Челси», но он не терпит давления»
«Очевидно, я видел, что Гарначо связывают с «Челси». Гарначо не нравится мне как человек, но нельзя отрицать, что у него есть определенный талант. Мне кажется, что ему вскружило голову, и это не очень хорошо для молодого игрока.
Ему предстоит конкурировать с 37 вингерами «Челси», и он не похож на человека, который любит конкуренцию. Так что не понимаю, о чем разговор.
Разумеется, я хотел бы, чтобы он ушел. Для «Манчестер Юнайтед» здорово видеть интерес «Челси», поскольку обычно они платят большие деньги за игроков. Это действительно замечательная новость, но я не ожидаю, что у него все будет прекрасно.
Почему он должен измениться, просто поехав в Лондон? Он не терпит давления и проявляет себя только тогда, когда выходит на замену.
Удачи ему, она ему нужна. Ему это действительно нужно, и я надеюсь, что он очень скоро придет в себя», – заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в разговоре с BonusCodeBets.
«Челси» и «Наполи» сомневаются в трансфере Гарначо из-за характера вингера «МЮ»
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