  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Паркер о Гарначо: «Он не нравится мне как человек, ему вскружило голову. Хотел бы, чтобы он ушел из «МЮ». Придется конкурировать с 37 вингерами «Челси», но он не терпит давления»
23

Паркер о Гарначо: «Он не нравится мне как человек, ему вскружило голову. Хотел бы, чтобы он ушел из «МЮ». Придется конкурировать с 37 вингерами «Челси», но он не терпит давления»

Пол Паркер раскритиковал поведение Алехандро Гарначо.

«Очевидно, я видел, что Гарначо связывают с «Челси». Гарначо не нравится мне как человек, но нельзя отрицать, что у него есть определенный талант. Мне кажется, что ему вскружило голову, и это не очень хорошо для молодого игрока.

Ему предстоит конкурировать с 37 вингерами «Челси», и он не похож на человека, который любит конкуренцию. Так что не понимаю, о чем разговор.

Разумеется, я хотел бы, чтобы он ушел. Для «Манчестер Юнайтед» здорово видеть интерес «Челси», поскольку обычно они платят большие деньги за игроков. Это действительно замечательная новость, но я не ожидаю, что у него все будет прекрасно.

Почему он должен измениться, просто поехав в Лондон? Он не терпит давления и проявляет себя только тогда, когда выходит на замену.

Удачи ему, она ему нужна. Ему это действительно нужно, и я надеюсь, что он очень скоро придет в себя», – заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в разговоре с BonusCodeBets.

«Челси» и «Наполи» сомневаются в трансфере Гарначо из-за характера вингера «МЮ»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoАлехандро Гарначо
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
возможные трансферы
деньги
Пол Паркер
logoЧелси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» снизил запросы по Гарначо до 65 млн евро с учетом бонусов, «Наполи» предлагает 50-55 млн. Клубы могут согласовать сделку за 60 млн евро
3521 января, 19:29
«Челси» проведет новые переговоры по Гарначо из «МЮ», Гиттенсу из «Боруссии» и Телю из «Баварии»
821 января, 18:08
«Челси» интересны Гарначо из «МЮ» и Гиттенс из «Боруссии». Сделаны запросы, переговоры на ранней стадии
4017 января, 15:03
Рекомендуем
Главные новости
Фанаты «Хоффенхайма» разбудили «Тоттенхэм» фейерверками у отеля в 2 часа ночи. Матч Лиги Европы пройдет в Германии
3 минуты назад
У «Реала» наибольший доход в сезоне-2023/24. «Ман Сити» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «МЮ» – 4-й, «Барселона» – 5-я, «Ливерпуль» – 8-й (Deloitte)
2415 минут назад
Играет в Саудовской Аравии и выигрывал ЛЧ. Узнали, кто это?
21 минуту назадСпецпроект
Мерсон о «Ман Сити»: «Будут бороться за топ-4 в АПЛ, а не за титул. «Челси» победит их в субботу»
128 минут назад
«Реал» – первый футбольный клуб с доходом более миллиарда евро за сезон. Мадридцы 2-й год подряд возглавляют рейтинг Deloitte
3935 минут назад
Ультрас «Лацио» напали на фанатов «Сосьедада» в Риме – молоток, нож, цепь, арматура и гаечные ключи обнаружены на месте драки. 9 человек травмированы
1843 минуты назад
Защитник «Крыльев» Бейл о «Матч ТВ»: «Могу сравнить их с европейскими вещателями – очень профессионально, много отличных ведущих и глубокий анализ игр. Любимый эксперт – Аршавин»
16сегодня, 10:18
Александр Мостовой: «Даже последние чемпионства не сделали Петербург футбольной столицей. Сколько раз команды из Москвы становились чемпионами и сколько «Зенит»
92сегодня, 09:50
Доннарумма о 4:2 с «Ман Сити»: «Невероятные ощущения. «ПСЖ» провел отличный матч и заслужил победу, собираемся продолжать в том же духе»
6сегодня, 09:48
Криштиану Роналду поздравил стримера Айшоуспида с днем рождения: «Оставайся таким же диким и быстрым!»
19сегодня, 09:45Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Родриго в стиле Джона Сины отпраздновал гол в ворота «Зальцбурга»: «Он был одним из кумиров моего детства»
29 минут назад
«Фенербахче» Моуринью купил Диего Карлоса у «Астон Виллы» за 10+ млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 3,5 года
438 минут назадФото
«МЮ» поздравил Канчельскиса с днем рождения. Экс-хавбеку манкунианцев исполнилось 56 лет
852 минуты назадФото
Бегиристайн о Мармуше: «У него есть все качества топ-форварда – скорость, понимание игры. Не сомневаюсь, что в «Ман Сити» Омар сможет развиваться дальше»
57 минут назад
Семин о продаже Клаудиньо: «Несерьезная потеря для «Зенита», верное решение. Той самоотдачи и прекрасной игры, какую он показывал раньше, мы не видели»
5сегодня, 10:17
Билеты на матчи Winline Зимнего кубка РПЛ стоят от 5 евро. На турнире в ОАЭ сыграют «Спартак», «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар»ь, «Ростов»
7сегодня, 10:14
«ПСЖ» просит 8 млн евро и 40% от перепродажи у «Фиорентины» за Ндура. 20-летний хавбек договорился о контракте с новым клубом (Николо Скира)
сегодня, 10:03
Хакими о 4:2 с «Ман Сити»: «При счете 0:2 было нелегко, наш менталитет стал решающим. «ПСЖ» показал все, на что способен»
5сегодня, 09:43
«Манчестер Юнайтед» – «Рейнджерс». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
5сегодня, 09:25
Нойер о 0:3 с «Фейеноордом»: «Бавария» сделала недостаточно. Мы разочарованы, но нужно извлечь уроки и сделать правильные выводы»
9сегодня, 09:16
Рекомендуем