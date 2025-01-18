«Челси» и «Наполи» сомневаются в трансфере Гарначо из-за характера вингера «МЮ»

«Челси» и «Наполи» заинтересованы в подписании Алехандро Гарначо.

Однако, согласно The Telegraph, клубы смущают поведение и характер аргентинца.

Ранее капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш критиковал Гарначо за его отношение, а главный тренер Рубен Аморим не включил его в стартовый состав на дерби с «Манчестер Сити» в прошлом месяце. Дополнительно беспокойство вызвали сообщения о конфликте с тренером во время матча Лиги Европы против «Виктории Пльзень».

Сообщается, что «Наполи » заинтересован в Гарначо как в потенциальной замене Хвичи Кварацхелии, перешедшему в «Пари Сен-Жермен». Однако клуб также рассматривает альтернативные варианты, включая Карима Адейеми из дортмундской «Боруссии» и Матиса Теля из «Баварии».

«Челси » также включил Гарначо в список своих трансферных целей на этот месяц наряду с Джейми Гиттенсом из «Боруссии » и Матисом Телем. Карим Адейеми из «Боруссии» рассматривается как потенциальный вариант для аренды, если другие переговоры не увенчаются успехом.

Несмотря на интерес к игроку, «Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Гарначо в январе. Клуб намерен сохранить его, если только не поступит приемлемое предложение. Более того, «красные дьяволы» не готовы рассматривать сделки с обменом на игроков, которые не соответствуют их требованиям.

В текущем сезоне АПЛ, Гарначо забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу в 20 играх.