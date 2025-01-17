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«Челси» интересны Гарначо из «МЮ» и Гиттенс из «Боруссии». Сделаны запросы, переговоры на ранней стадии

«Челси» интересуется Алехандро Гарначо и Джейми Гиттенсом.

По информации The Athletic, клуб сделал запросы об аргентинце из «Манчестер Юнайтед» и англичанине из «Боруссии». Оба 20-летних вингера входят в число многочисленных кандидатов, представляющих интерес для «Челси».

Лондонцы изучают потенциальные подписания, рассматривая варианты усиления атаки. Отмечается, что Гарначо и Гиттенс воспринимаются как игроки желаемого профиля. Однако на данный момент переговоры остаются на ранней стадии.

Со статистикой Гарначо можно ознакомиться здесь. Статистика Гиттенса доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
возможные трансферы
logoАлехандро Гарначо
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Дортмунд
logoДжейми Гиттенс
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