«Челси» интересны Гарначо из «МЮ» и Гиттенс из «Боруссии». Сделаны запросы, переговоры на ранней стадии
«Челси» интересуется Алехандро Гарначо и Джейми Гиттенсом.
По информации The Athletic, клуб сделал запросы об аргентинце из «Манчестер Юнайтед» и англичанине из «Боруссии». Оба 20-летних вингера входят в число многочисленных кандидатов, представляющих интерес для «Челси».
Лондонцы изучают потенциальные подписания, рассматривая варианты усиления атаки. Отмечается, что Гарначо и Гиттенс воспринимаются как игроки желаемого профиля. Однако на данный момент переговоры остаются на ранней стадии.
Со статистикой Гарначо можно ознакомиться здесь. Статистика Гиттенса доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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