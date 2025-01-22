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  • Дмитрий Булыкин: «Европа красива по-своему, но ей много чего можно перенять от России. В плане услуг и комфорта Москва уже где-то перегнала европейские страны»
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Дмитрий Булыкин: «Европа красива по-своему, но ей много чего можно перенять от России. В плане услуг и комфорта Москва уже где-то перегнала европейские страны»

Дмитрий Булыкин сравнил жизнь в России и Европе.

– Постоянно бываю за границей, в последний раз – в декабре. Европе много чего можно перенять от России, а точнее говоря от Москвы, потому что Москва сейчас – очень развитый город, начиная от быта, заканчивая всякими услугами. У нас прекрасное метро, красота улиц – про это можно долго спорить, сравнивать с Петербургом тем же. Европа красива по-своему, но в плане услуг и комфорта жизни в городе Москва уже где-то даже перегнала европейские страны.

У меня есть дела в Европе, поэтому я часто выезжаю и смотрю. В последний раз мы встречались в Дюссельдорфе с выпускниками УЕФА, я посмотрел там все, но Москва – город номер один для меня. Не потому что я русский, а потому что я много видел и много где был.

– Где жить дороже: в России или в Европе?

– Дороже можно везде найти. Я говорю про комфорт, про модернизацию, потому что в плане услуг мы стараемся соответствовать современности и новым запросам общества. Некоторые тяжело с этим справляются и не так развиты, как Москва, – сказал экс-футболист сборной России.

Хавбек «Пари НН» Майга назвал топ-3 городов мира: «Москва, Нижний Новгород и Сочи, Москва – лучшая, тут все дешевле. Друзья уехали в Европу, они в шоке, как там тяжело, все дороже»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Булыкин
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