Хавбек «Пари НН» Майга назвал топ-3 городов мира: «Москва, Нижний Новгород и Сочи, Москва – лучшая, тут все дешевле. Друзья уехали в Европу, они в шоке, как там тяжело, все дороже»

Мамаду Майга назвал Москву лучшим городом мира.

29-летний хавбек «Пари НН » играет в России с 2017 года. В 2021-м малиец получил российское гражданство.

– Топ‑3 городов для тебя в мире?

– Москва, Нижний Новгород и Сочи.

Сочи мне очень нравится, там тепло. Но больше всего люблю Москву, мне там комфортно. Я посетил много стран, но Москва – лучший город. Тут все дешевле.

Знаю друзей, которые уехали отсюда в Европу. Они в шоке, как там тяжело. В Европе все дороже, – сказал полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга .

Майга о жизни на 30 тысяч рублей в месяц: «Когда живешь на базе, это нормально. Мне бы хватило, если нет семьи, кредитов»