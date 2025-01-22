Хавбек «Пари НН» Майга назвал топ-3 городов мира: «Москва, Нижний Новгород и Сочи, Москва – лучшая, тут все дешевле. Друзья уехали в Европу, они в шоке, как там тяжело, все дороже»
Мамаду Майга назвал Москву лучшим городом мира.
29-летний хавбек «Пари НН» играет в России с 2017 года. В 2021-м малиец получил российское гражданство.
– Топ‑3 городов для тебя в мире?
– Москва, Нижний Новгород и Сочи.
Сочи мне очень нравится, там тепло. Но больше всего люблю Москву, мне там комфортно. Я посетил много стран, но Москва – лучший город. Тут все дешевле.
Знаю друзей, которые уехали отсюда в Европу. Они в шоке, как там тяжело. В Европе все дороже, – сказал полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга.
Майга о жизни на 30 тысяч рублей в месяц: «Когда живешь на базе, это нормально. Мне бы хватило, если нет семьи, кредитов»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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