Булыкин об РПЛ: «Хочется, чтобы чемпион сменился, но «Зенит» снова завоюет золото – в 2025-м у клуба будет столетие»
Дмитрий Булыкин считает, что «Зенит» вновь выиграет Мир РПЛ.
После 18 туров петербуржцы с 39 очками занимают в таблице 2-е место, уступая «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.
«Скорее всего, «Зенит» станет чемпионом России по футболу в 2025 году. Да, сине-бело-голубые уже шестой год выигрывают РПЛ. Но в 2025-м у петербургского клуба будет столетие, поэтому они очень хотят быть первыми. Думаю, подопечные Сергея Семака снова завоюют золотые медали. Но пусть это произойдет в последнем, 30-м туре, чтобы команда с берегов Невы вырвала победу в тяжелой борьбе.
Да, конечно, хочется, чтобы чемпион России по футболу сменился. Уверен, что в ближайшем будущем это произойдет», – сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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