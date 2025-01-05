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Булыкин об РПЛ: «Хочется, чтобы чемпион сменился, но «Зенит» снова завоюет золото – в 2025-м у клуба будет столетие»

Дмитрий Булыкин считает, что «Зенит» вновь выиграет Мир РПЛ.

После 18 туров петербуржцы с 39 очками занимают в таблице 2-е место, уступая «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

«Скорее всего, «Зенит» станет чемпионом России по футболу в 2025 году. Да, сине-бело-голубые уже шестой год выигрывают РПЛ. Но в 2025-м у петербургского клуба будет столетие, поэтому они очень хотят быть первыми. Думаю, подопечные Сергея Семака снова завоюют золотые медали. Но пусть это произойдет в последнем, 30-м туре, чтобы команда с берегов Невы вырвала победу в тяжелой борьбе.

Да, конечно, хочется, чтобы чемпион России по футболу сменился. Уверен, что в ближайшем будущем это произойдет», – сказал бывший футболист сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Булыкин
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