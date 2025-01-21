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Агент Рэшфорда встретился с Деку, Маркус готов перейти в «Барсу». У «Боруссии» больше шансов арендовать форварда «МЮ»

«Барселона и «Боруссия» Дортмунд поборются за Маркуса Рэшфорда.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сегодня агент форварда «МЮ» встретился со спортивным директором каталонцев Деку в Лиссабоне. «Барселона» заинтересована в Рэшфорде, сам форвард также готов перейти в каталонский клуб, однако трансфер нападающего будет зависеть от будущего Эрика Гарсии и Ансу Фати. Также сообщается, что в Рэшфорде по-прежнему заинтересована «Боруссия».

Журналист Бен Джейкобс отмечает, что шансы дортмундцев подписать Маркуса в настоящее время выше, несмотря на то, что форвард «МЮ» предпочитает перейти в «Барселону». «Боруссия» намерена осуществить трансфер на условиях, аналогичных аренде Джейдона Санчо зимой прошлого года.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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