Агент Рэшфорда встретился с Деку, Маркус готов перейти в «Барсу». У «Боруссии» больше шансов арендовать форварда «МЮ»

«Барселона и «Боруссия» Дортмунд поборются за Маркуса Рэшфорда.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сегодня агент форварда «МЮ» встретился со спортивным директором каталонцев Деку в Лиссабоне. «Барселона » заинтересована в Рэшфорде, сам форвард также готов перейти в каталонский клуб, однако трансфер нападающего будет зависеть от будущего Эрика Гарсии и Ансу Фати. Также сообщается, что в Рэшфорде по-прежнему заинтересована «Боруссия ».

Журналист Бен Джейкобс отмечает , что шансы дортмундцев подписать Маркуса в настоящее время выше, несмотря на то, что форвард «МЮ » предпочитает перейти в «Барселону». «Боруссия» намерена осуществить трансфер на условиях, аналогичных аренде Джейдона Санчо зимой прошлого года.