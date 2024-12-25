Агенты Угальде запускают информацию о готовности «ПСЖ» заплатить 30 млн евро за форварда «Спартака» (Legalbet)

Агенты Манфред Угальде запускают информацию об интересе к игроку со стороны «ПСЖ».

По словам стороны Угальде, парижский клуб может заплатить отступные в размере 30 миллионов евро, об этом сообщает Legalbet.

При этом «ПСЖ » не занимается поисками футболиста в линию атаки, потому что верит в Гонсалу Рамуша.

Посредник Нейтен ван Куперен, занимавшийся трансфером Угальде в Россию, заявил, что не готов общаться на тему будущего нападающего, поскольку не знает, останется ли он зимой в «Спартаке ».

«У меня много вопросов по Манфреду от российских СМИ. Я решил пока ничего не комментировать, пока не станет ясно, останется ли Манфред после зимнего окна или уйдет в другой клуб», – сказал ван Куперен.

«Спартак» также находится в диалоге с окружением Угальде о переподписании контракта и повышении отступных для клубов из Европы с 30 до 60 млн евро. Переговоры продвигаются очень медленно.