Агенты Угальде запускают информацию о готовности «ПСЖ» заплатить 30 млн евро за форварда «Спартака» (Legalbet)
По словам стороны Угальде, парижский клуб может заплатить отступные в размере 30 миллионов евро, об этом сообщает Legalbet.
При этом «ПСЖ» не занимается поисками футболиста в линию атаки, потому что верит в Гонсалу Рамуша.
Посредник Нейтен ван Куперен, занимавшийся трансфером Угальде в Россию, заявил, что не готов общаться на тему будущего нападающего, поскольку не знает, останется ли он зимой в «Спартаке».
«У меня много вопросов по Манфреду от российских СМИ. Я решил пока ничего не комментировать, пока не станет ясно, останется ли Манфред после зимнего окна или уйдет в другой клуб», – сказал ван Куперен.
«Спартак» также находится в диалоге с окружением Угальде о переподписании контракта и повышении отступных для клубов из Европы с 30 до 60 млн евро. Переговоры продвигаются очень медленно.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий