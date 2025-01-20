  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» может подписать Солари за 11 млн евро, если агенты форварда «Ривер Плейт» снизят комиссию в 2-3 раза (Metaratings)
24

«Спартак» может подписать Солари за 11 млн евро, если агенты форварда «Ривер Плейт» снизят комиссию в 2-3 раза (Metaratings)

«Спартак» по-прежнему может подписать Пабло Солари.

Ранее сообщалось, что красно-белых не устраивают финансовые запросы агентов нападающего «Ривер Плейт». 

Издание La Pagina Millonaria сообщило, что руководство «Ривер Плейт» готово рассмотреть снижение цены за свои 60% экономических прав на Солари с 10 до 7-8 млн евро. Остальные 40% прав в равных долях находятся у «Тальерес» и «Коло-Коло».

По информации Metaratings.ru, если представители футболиста снизят требования по комиссии в 2-3 раза, сделка будет возможна. Переход игрока с сохранением 100% прав на его трансфер может состояться за 11 млн евро.

«Спартак» может пойти на условия «Ривер Плейт», но клуб категорически не устраивают финансовые требования представителей футболиста. Красно-белые уже активно работают по другим кандидатам на позицию вингера. От прогресса в этих переговорах будет зависеть вернется ли московский клуб к варианту с Солари, подчеркивает Metaratings.ru.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Контракт игрока рассчитан до конца 2027 года. Всего за клуб он провел 109 матчей, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач.

Агент Солари: «Спартак» не присылал предложений с декабря. Ведем переговоры с другим клубом»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoСпартак
Пабло Солари
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoРивер Плейт
logoвысшая лига Аргентина
агенты
деньги
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» не устраивают требования агентов Солари. Клуб начал изучать новые кандидатуры на латиноамериканском рынке
2418 января, 08:28
Агент Солари о прогрессе в переговорах со «Спартаком»: «Никакого. Другие клубы из России продвигаются быстрее»
1014 января, 16:00
Агент Солари об интересе «Спартака»: «Больше, чем один клуб сделал предложение по Пабло на этой неделе. Многие аргентинцы хорошо отзываются об РПЛ и о командах»
228 января, 09:17
Солари из «Ривер Плейт» интересен «Краснодару» и «Спартаку». Агент подтвердил
122 января, 14:41
Рекомендуем
Главные новости
Рэшфорд хочет играть за «МЮ». У форварда нет серьезных разногласий с Аморимом (BBC)
через 1 минуту
Моуринью начал выпускать свое вино The Special One. Бутылка стоит 120 евро
1 минуту назад
Хавбек «Мальорки» Родригес о поведении саудовских фанатов: «Я удивлен, что те, кто хвастался защитой феминизма в деле Рубиалеса, молчат. То, что произошло с нашими женами, гораздо серьезнее»
2023 минуты назад
«Мы убьем тебя и твою семью, крыса». Тренеру «Хетафе» Бордаласу после 1:1 с «Барсой» угрожали в соцсетях
2843 минуты назад
Тарханов о Луисе Энрике: «Зенит» опять доказал, что у них сильнее менеджмент, чем у «Спартака». Красно-белым стоит поучиться»
5844 минуты назад
«Журналисты задают провокационные вопросы. Надо относиться к спортсменам более уважительно». Форвард «Химок» Руденко о СМИ
1054 минуты назад
Антони – худший трансфер «МЮ» при Глейзерах по версии Goal. Санчес – 2-й, Ди Мария – 3-й, Погба – 6-й, Мхитарян – 16-й, Магуайр – 18-й
45сегодня, 16:31
Кержаков тратит меньше 300 тысяч рублей в месяц: «Не чувствую себя ущербно. Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами, когда их было много. Лучше бы больше помогал нуждающимся»
14сегодня, 16:13
Месси в ответ на свист фанатов «Америки» жестами показал «3:0», намекая на число побед Аргентины и Мексики на ЧМ. Экс-форвард мексиканцев Баутиста возмутился: «Это говорит о необразованности»
73сегодня, 15:55Фото
💥 «Зенит» подписал Луиса Энрике. Артур перейдет в «Ботафого» в это окно, Вендел – летом
229сегодня, 15:37
Ко всем новостям
Последние новости
Непомнящий о Луисе Энрике в «Зените»: «Сегодня нет смысла в таких тратах. У нас выдался шанс за счет своих молодых игроков повысить уровень чемпионата»
411 минут назад
Погребняк об Энрике в «Зените»: «Все масштабные трансферы били в точку, игроки выстреливали, и их продавали еще дороже. Очень хорошая сделка»
718 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда против «Аль-Ахли» Фирмино, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
123 минуты назадLive
Лалас об инаугурации Трампа: «Вы мой президент. Теперь за работу 🇺🇸 »
527 минут назад
Тренер «Бенфики» Лаже считает «Барсу» одним из фаворитов ЛЧ: «Из-за того, что они делают, из-за их истории. Это команда высочайшего уровня»
557 минут назад
Слот о мнении, что «Ливерпуль» – лучшая команда мира: «Слишком рано говорить об этом, в том числе из-за странного формата Лиги чемпионов»
1сегодня, 16:39
«Вест Хэм» предложил 57 млн фунтов за Дурана, «Астон Вилла» не хочет продавать форварда
3сегодня, 16:26
Экс-игрок «Барсы» Кальдере о «Хетафе»: «Жалкое зрелище. Бордалас – отвратительный тренер»
12сегодня, 16:14
«Ростов» и Тугарев расторгли контракт. Вингер не играл за команду в этом сезоне
5сегодня, 15:26
Хавбек «Пари НН» Майга: «Чемпионат России идет после топ-5 лиг. Даже в наше время он сильнее того же португальского»
10сегодня, 14:58
Рекомендуем