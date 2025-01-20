«Спартак» может подписать Солари за 11 млн евро, если агенты форварда «Ривер Плейт» снизят комиссию в 2-3 раза (Metaratings)
Ранее сообщалось, что красно-белых не устраивают финансовые запросы агентов нападающего «Ривер Плейт».
Издание La Pagina Millonaria сообщило, что руководство «Ривер Плейт» готово рассмотреть снижение цены за свои 60% экономических прав на Солари с 10 до 7-8 млн евро. Остальные 40% прав в равных долях находятся у «Тальерес» и «Коло-Коло».
По информации Metaratings.ru, если представители футболиста снизят требования по комиссии в 2-3 раза, сделка будет возможна. Переход игрока с сохранением 100% прав на его трансфер может состояться за 11 млн евро.
«Спартак» может пойти на условия «Ривер Плейт», но клуб категорически не устраивают финансовые требования представителей футболиста. Красно-белые уже активно работают по другим кандидатам на позицию вингера. От прогресса в этих переговорах будет зависеть вернется ли московский клуб к варианту с Солари, подчеркивает Metaratings.ru.
Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Контракт игрока рассчитан до конца 2027 года. Всего за клуб он провел 109 матчей, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач.
Агент Солари: «Спартак» не присылал предложений с декабря. Ведем переговоры с другим клубом»
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