Губернатор Федорищев о «Крыльях»: «Мы перераспределили 800 млн рублей, болтавшихся на счету и не работавших. Теперь работают, строим 100 площадок для массового спорта»

«Крылья Советов» лишатся 800 млн рублей по решению властей Самарской области.

Средства перераспределят со счетов клуба на финансирование строительства объектов массового спорта. При этом губернатор Вячеслав Федорищев убежден, что на конкурентоспособность команды это не повлияет.

«У команды нет сложных времен, которые она переживает. У команды бюджет на уровне топ-6 – топ-8 команд в стране, очень большой. Нет у команды проблем, я торжественно заявляю, что мы смогли со счетов команды перераспределить те самые 800 млн рублей, которые просто болтались на счету, не работали.

А теперь работают, строим 100 площадок для массового спорта в регионе», – сказал Федорищев в эфире канала «Губерния».