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  • «Крылья» могут получить 600 млн рублей в год от новых спонсоров со следующего сезона (Иван Карпов)
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«Крылья» могут получить 600 млн рублей в год от новых спонсоров со следующего сезона (Иван Карпов)

«Крылья Советов» могут получать по 600 млн рублей в год от новых спонсоров.

По данным инсайдера Ивана Карпова, ими могут стать «Альфа-Банк» и некая букмекерская контора. Каждый из спонсоров готов вкладывать в клуб по 300 млн рублей в год.

На 10 января запланировано собрание акционеров клуба, где выберут новый совет директоров. Позднее будет решен вопрос с новым генеральным директором клуба.

Утверждается, что если будет назначен бывший председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов, с ним придут и спонсоры. Они будут выплачивать деньги, начиная с сезона-2025/26.

Экс-глава «Пари НН» Кондратов сменит Андреева на посту гендиректора «Крыльев» 

Власти Самарской области выявили риск банкротства «Крыльев» – клуб был должен около 1,3 млрд рублей в декабре 2023-го. Проблемы могут быть связаны с зарплатами и расходами на игроков (РБК)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoКрылья Советов
деньги
бизнес
logoпремьер-лига Россия
Дмитрий Кондратов
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