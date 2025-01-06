«Крылья» могут получить 600 млн рублей в год от новых спонсоров со следующего сезона (Иван Карпов)

«Крылья Советов» могут получать по 600 млн рублей в год от новых спонсоров.

По данным инсайдера Ивана Карпова, ими могут стать «Альфа-Банк» и некая букмекерская контора. Каждый из спонсоров готов вкладывать в клуб по 300 млн рублей в год.

На 10 января запланировано собрание акционеров клуба, где выберут новый совет директоров. Позднее будет решен вопрос с новым генеральным директором клуба.

Утверждается, что если будет назначен бывший председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов, с ним придут и спонсоры. Они будут выплачивать деньги, начиная с сезона-2025/26.

Экс-глава «Пари НН» Кондратов сменит Андреева на посту гендиректора «Крыльев»

Власти Самарской области выявили риск банкротства «Крыльев» – клуб был должен около 1,3 млрд рублей в декабре 2023-го. Проблемы могут быть связаны с зарплатами и расходами на игроков (РБК)