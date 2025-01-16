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  • Вице-губернатор Самарской области Яковлев об иске на 897 млн рублей к «Крыльям»: «Он не имеет отношения к продолжению деятельности клуба, вопросы по лицензии сняли. Средства на будущий год подтвердим»
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Вице-губернатор Самарской области Яковлев об иске на 897 млн рублей к «Крыльям»: «Он не имеет отношения к продолжению деятельности клуба, вопросы по лицензии сняли. Средства на будущий год подтвердим»

Вице-губернатор Дмитрий Яковлев высказался об иске к «Крыльям Советов».

Ранее сообщалось, что компания «РТ-капитал», входящая в корпорацию «Ростех», подала иск к самарскому клубу в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей. Отмечается, что основной срок погашения задолженности истек в 2016 году – при этом «РТ-капитал» продолжал оказывать усилия для развития клуба и его участия в турнирах

«Исковое заявление не имеет никакого отношения к продолжению деятельности клуба, на сезон-2025/2026 годов мы лицензирование пройдем 100%.

Сегодня общались с руководителем лицензионного комитета Российского футбольного союза, все вопросы по поводу лицензии мы сняли либо сможем дать на них ответы.

Дальнейшая стратегия клуба будет зависеть от спортивного результата, до конца мая мы играем в РПЛ. Мы пока десятые, но для того, чтобы команда полноценно развивалась и была в восьмерке или в десятке РПЛ, мы денежные средства на будущий год подтвердим.

Несмотря на то, что мы хотели бы бюджетное финансирование профессиональных команд сокращать и с десяти клубов сократили суммарно около миллиарда. У нас есть понимание по финансированию, денежные средства заложены, все спонсоры подтверждают дальнейшую пролонгацию отношений», – сказал вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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